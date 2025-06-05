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新北勞資爭議涉訟補助放寬 估計年超過100名勞工受益

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北勞工局去年受理勞資爭議4298件 和解率近7成，圖為示意圖。圖／新北市勞工局提供
新北勞工局去年受理勞資爭議4298件 和解率近7成，圖為示意圖。圖／新北市勞工局提供

勞資爭議事件，勞工通常最為弱勢。新北市府補助民眾勞資爭議訴訟費用，過去以勞務提供地也就是公司或辦公室在新北才有補助，但這次放寬即便公司在外縣市，只要在新北設籍4個月以上也有補助，每人每審級5萬，最高15萬元訴訟或仲裁費用補助，估每年可增100名勞工受益。

新北市「勞資爭議事件及涉訟權益補助金要點」，補助勞工律師代理費、民事訴訟費與相關仲裁費用，個別申請每一審級5萬元，全案不超過15萬元；共同申請人數未滿30人，每審級訴訟補助最高10萬元，全案不超過30萬元；若是申請人超過30人，則每審級最高15萬元，全案不超過40萬元。

新北市勞工局統計，2024年新北勞資爭議案件有4298件，主要為工資、加班費、資遣費3類爭議，113年提供44名勞工、3家工會涉訟補助。

本次放寬補助條件，勞工局勞資關係科長蕭慧敏表示，過去訴訟補助以勞務提供地，也就是公司或辦公室所在地在新北才能申請，這次放寬到只要申請者已連續設籍新北市4個月以上市民，也能申請補助，保障市民權益。

該補助要點為避免實際沒有資力，卻因持有不動產無法申請相關補助，也排除受補助者自住不動產，但以1戶為限；考量勞方如已實際支付相關費用展開訴訟程序，也將補助申請期限延長至各程序終結前提出即可。

也增列「如屬重大勞資爭議訴訟裁決案件，經審議小組認定有補助必要者」，也可申請補助。預計每年將有超過百位勞工受益。

勞工局指出，訴訟期間為讓勞工能夠生活，也有提供每人按月最高法定基本工資額補助生活費用，若有扶養人，每一人加給補助10％，最高不得逾20％。以現有基本工資2萬8590元計算，扶養1人可加給2859元。

蕭慧敏說，生活補助申請補助的條件，是以訴訟標的為「恢復僱傭關係」案件為主，這類案件因為勞工主張被違法解雇，保障勞工基本生活權益。

補助期間每審級訴訟以補助6個月為限，若申請人年滿45歲或領有身心障礙證明者，最長可補助至9個月，全案補助不超過2年。各項申請，必要時得成立審議小組審議。

新北市勞工局說，除補助相關費用，市府也提供義務律師法令諮詢、陪同弱勢勞工參與調解、手語翻譯、通譯陪同新住民或移工參與調解，偏遠地區也有在地調解服務減少奔波。

勞工黃太太指出，勞資爭議案件勞工往往是最弱勢的，尤其最擔心頓失生活依靠，有相關訴訟與生活補助，可以讓他們更安心為自己的權益發聲。

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