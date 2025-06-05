中和太武山莊9年修復零進度 金門：已提計畫

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，被指定為市定古蹟，金門縣府遭控長期反對修復。民代批9年來修復進度為零，造成員山地區環境、交通安全困擾，要求裁罰。

新北文化局5月已發函要求加速修復工程。金門縣府回應，未反對修復，已提古蹟修復設計計畫書。

議員張嘉玲說，太武山莊3處土地都以鐵皮圍欄圍住，但古蹟內樹木遇風倒塌，樹木長出圍欄，欠缺維護，鐵皮圍欄並未向工務申請為違章建築，因形成視線死角，造成行車安全疑慮。經了解，中央文資局已經補助計畫經費，但金門縣並未編列修繕預算，恐怕繼續荒廢下去。

新北文化局長張䕒育說，去年已將方案設計規畫審核通過，1月得知金門並未編列經費，5月也已發函，要求金門縣政府推動太武山莊的修復工程。文化局指出，古蹟如有管理不當可依文化資產保存法要求限期改善，可處30到200萬罰鍰，預計再邀金門縣政府溝通，完成古蹟修復及活化事宜。

交通局長鍾鳴時說，交通局已跟工務局排定會勘，現場勘查圍籬是否有依規畫設置及是否有申請，若有妨害視線的疑慮，會強力要求改善。

金門縣府表示，圍籬會退縮處理，並配合會勘。未來將推動公辦都市更新，目前正進行都更草案的審議，盼與新北市府共同合作，爭取中央補助。