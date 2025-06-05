聽新聞
0:00 / 0:00

北市推廣氫能源車 擬選動物園遊園車試辦

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市產發局昨向議會報告「氫能或其他新興能源發展推廣辦法」，也參考日本氫能源公車作法。圖／北市產發局提供
北市產發局昨向議會報告「氫能或其他新興能源發展推廣辦法」，也參考日本氫能源公車作法。圖／北市產發局提供

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能等新興能源發展推廣辦法。產發局指出，未來第一個試辦計畫，將擇市立動物園設置氫能源遊園車，只要1鋼瓶的氫氣，就足夠因應1天行程。

推廣辦法5月8日公告，產發局長陳俊安昨到市議會法規會報告，北市淨零排自治條例第41條規定，市府應積極引進氫能或其他新興能源，以減少溫室氣體排放量，北市已編列5年連續性預算共2千萬，鼓勵業者使用零碳的氫能源。

議員林杏兒質疑加氫站成本高、燃點低，台灣氫能源車不普及，技術不是很成熟，市府應該提出完善的配套；議員陳賢蔚認為，氫能源車目前在日、韓和德國等國較多，台灣還沒有氫能車，若要在封閉式場域試辦，應公布試辦範圍，將安全納入考量。

產發局坦言，台灣目前沒有上路的氫能車，只有智慧能源展有進口的展示車，由於氫能是零碳能源，雖然設加氫站的成本動輒上億，但民間躍躍欲試，未來台市若無設置加氫站，可設灌裝瓶，用鋼瓶置換。

產發局指出，公車業者已去日、韓考察過氫能源車的里程耐久性、燃點等，但因一台車要價3千萬，成本太高，國外目前是先用在客運巴士和貨運車、垃圾車，北市未來試辦選擇動物園的遊園車。

多位議員認為需要補強說明如鋼瓶儲存安全性、中央是否補助等問題，決議暫擱此案，市府3周後再報告。

氫能源 動物園

延伸閱讀

影／北市曳引車載「超長鋼條」掃過公車 駕駛遭碎玻璃割傷

小六男童成績沒考好不敢回家 北市休假警熱心尋人半小時找到

幼兒園長之子性侵學童！綠委列5缺失 北市教育局：虛心檢討

北市設氫能推廣辦法挨批配套不足 議會法規會暫擱

相關新聞

里工作費未反映里人口數 新北民代促調整

新北市各里工作費去年起改採9級，依人口數分配60至100萬元，但全市1032里差距大，林口南勢里逾3萬人，瑞芳碩仁里僅1...

北市推廣氫能源車 擬選動物園遊園車試辦

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能等新興能源發展推廣辦法。產發局指出，未來第一個試辦計畫，將擇市立動物園設...

中和太武山莊9年修復零進度 金門縣府：已提計畫

新北市中和太武山莊土地產權屬金門縣府，上有1961年金門防衛司令部興建眷舍，被指定為市定古蹟，金門縣府遭控長期反對修復。...

廣角鏡／萬金杜鵑攝影展

萬金杜鵑攝影展昨在新北市府1樓西側展出至6月13日，民眾看展上農業局「稼日蒔光」臉書，線上留言互動，可抽萬金杜鵑品牌護照...

新北瑞芳吉安里髒亂角落大變身 里長志工齊心打造繽紛花園

新北市瑞芳區吉安里里內原本有好幾處的髒亂角落，不但影響美觀也破壞環境，近日在志工的合力之下，終於成功將原本髒亂的小角落，打造成綠意盎然的小花園，並種植向日葵、百日菊等花卉，花開時節為社區增添繽紛色彩，成為居民日常散步賞景的新亮點。

新北淡水福佑宮捐物資白米 助區公所及各里銀髮共餐

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資總計有700斤白米及120包的麵線，要捐給淡水區公所的實物銀行以及淡水各里長的共餐，為地方弱勢照顧盡一份心力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。