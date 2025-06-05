北市推廣氫能源車 擬選動物園遊園車試辦

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能等新興能源發展推廣辦法。產發局指出，未來第一個試辦計畫，將擇市立動物園設置氫能源遊園車，只要1鋼瓶的氫氣，就足夠因應1天行程。

推廣辦法5月8日公告，產發局長陳俊安昨到市議會法規會報告，北市淨零排自治條例第41條規定，市府應積極引進氫能或其他新興能源，以減少溫室氣體排放量，北市已編列5年連續性預算共2千萬，鼓勵業者使用零碳的氫能源。

議員林杏兒質疑加氫站成本高、燃點低，台灣氫能源車不普及，技術不是很成熟，市府應該提出完善的配套；議員陳賢蔚認為，氫能源車目前在日、韓和德國等國較多，台灣還沒有氫能車，若要在封閉式場域試辦，應公布試辦範圍，將安全納入考量。

產發局坦言，台灣目前沒有上路的氫能車，只有智慧能源展有進口的展示車，由於氫能是零碳能源，雖然設加氫站的成本動輒上億，但民間躍躍欲試，未來台市若無設置加氫站，可設灌裝瓶，用鋼瓶置換。

產發局指出，公車業者已去日、韓考察過氫能源車的里程耐久性、燃點等，但因一台車要價3千萬，成本太高，國外目前是先用在客運巴士和貨運車、垃圾車，北市未來試辦選擇動物園的遊園車。

多位議員認為需要補強說明如鋼瓶儲存安全性、中央是否補助等問題，決議暫擱此案，市府3周後再報告。