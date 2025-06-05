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里工作費未反映里人口數 新北民代促調整

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市林口南勢里近3萬5千人口，里基層經費最高只有100萬，市內僅上百人的小里經費最低也有60萬，不少上萬人口大里里長感嘆不合理。記者張策／攝影
新北市林口南勢里近3萬5千人口，里基層經費最高只有100萬，市內僅上百人的小里經費最低也有60萬，不少上萬人口大里里長感嘆不合理。記者張策／攝影

新北市各里工作費去年起改採9級，依人口數分配60至100萬元，但全市1032里差距大，林口南勢里逾3萬人，瑞芳碩仁里僅140人，分配只差40萬元。民代質疑「端午節小里1人可發2顆粽子，大里連衛生紙都不夠發」，明顯不合理，主張再調整級距。民政局回應，將滾動檢討。

市議員王威元表示，現行制度雖已分級，但城鄉落差與人口差距仍未有效反映，最大林口南勢里逾3萬人，最小瑞芳碩仁里僅140人，「大小差200倍，卻可能只差40萬經費」，明顯不合理，應依人口數階梯式調整。

「現在小的里一個人可以發兩顆粽子，大的里連衛生紙都不夠發。」王威元表示，過去大里可以爭取議員配合款補強活動經費，近年規定趨嚴，不能用在活動支出上，導致衝突愈來愈高。

市議員彭佳芸指出，9級制度仍過於粗略，建議至少細分為20級，不論大里或小里，實務壓力都很大，經費雖可用於社區清潔、路燈照明、溝渠疏通等多項目，但實際操作仍處處受限，沒有相關配套經費，當然吃力。

新店區香坡里民逾1.2萬人，里長郭永城說，因山區幅員廣闊，道路修補與維護是里內最沉重的支出，經費根本不夠，不談其他建設就已經吃緊，若能調整經費分配，對提升服務會更有幫助。

全市第2大、林口區湖南里長黃清龍說，100萬元還是不夠，他支持議員的想法。第3大的淡水區崁頂里長吳庭岳說，里民多達3萬2千多人，大的里活動經費壓縮嚴重，每年獲100萬元補助，僅20萬元能辦活動，其餘經費多用於修樹、除草與基礎維護，「真的不夠用，只能處處精打細算。」

民政局表示，去年起依人口數設計分級標準，最大上限為3萬1千人、補助額為100萬元，目的是讓資源配置更貼近需求、後續將視里鄰重編的實際推動情形滾動式檢討。

瑞芳 林口

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