民代憂夏日水域安全 新北：每年查核救生員證照

國民黨議員戴湘儀今天說，體育署將救生員證照考核收回自辦，發證數斷崖式下降，再加上低薪、事多等因素導致救生員人力荒。體育局表示，每年查核救生員證照，以確保水域安全。

新北市議會今天進行業務質詢，戴湘儀表示，炎炎夏日，水域活動成為大人小孩首選，但自從民國108年中央體育署將救生員證照考核收回自辦，並且施行「兩證（泳池、開放）合一」以及「訓檢合一」後，全國救生員發證數居然出現斷崖式下降。

戴湘儀說，救生員薪資不高，工作卻從緊急救護到泳池清潔、機房機械操作、設備維護、游泳課教學，還對於所負責的泳池範圍具有自願承擔保護義務的保證人地位，任何在泳池發生的意外都可能讓救生員挨告，都是造成救生員人力荒的因素。

體育局長洪玉玲表示，泳池救生員就是擔任救生員工作，沒有執勤時，且具備有授課資格才能教課，否則救生員在水域就是只有單一任務，禁止兼任教練。

體育局表示，新北市共有65座公私立游泳池，現場都需公告救生員合格證照，目前有足夠的合格救生員，體育局每年也會逐一查核確認證照效期。同時，也會要求全市國民運動中心都要設置泳池智能防溺系統，以確保水域安全。

國民黨議員陳偉杰質詢時也為偏遠地區的石門實中發聲，他表示，全市有90支棒球隊伍，但偏遠地區資源明顯不足，希望市府能支持石門實中成立棒球隊，進而打造成基層棒球示範校，將有助於帶動整體北海岸棒球發展，讓當地學子也有追逐棒球夢想的公平起點。

洪玉玲表示，目前棒球扎根計畫成立社團，會提供新台幣2、3萬元經費，若社團成立球隊並有實戰經驗後，比賽經費等相關需求將全力支持。教育局長張明文表示，會與體育局全力配合。