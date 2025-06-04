淡水漁會6日促銷會 推黑鮪魚解體秀吸引買氣

新北市漁業處表示，為推廣食魚文化並促進當季國產漁獲銷售，淡水區漁會於6日下午在淡水漁人碼頭舉辦促銷特賣會，為吸引民眾參與，將舉辦難得一見的「黑鮪魚解體秀」。

新北市政府漁業及漁港事業管理處今天發布新聞稿表示，為行銷優質國產魚及當季盛產的黑鮪魚，由淡水區漁會與蘇澳區漁會於6日下午共同舉辦漁產品促銷活動，在淡水漁人碼頭的淡水魚市前，辦理國產漁獲展售會。

漁業處表示，展售會販售來自蘇澳的黑鮪魚、鬼頭刀及各類生鮮漁獲與罐頭製品，也同步推出吻仔魚、現流漁獲攤位。活動現場除有限量免費魚鮮試吃品嚐會，還將舉辦難得一見的「黑鮪魚解體秀」。

淡水區漁會總幹事吳永寬表示，宜蘭蘇澳的南方澳漁港為全台黑鮪魚及鬼頭刀的主要產地，今年特別邀請蘇澳區漁會最有經驗的團隊，於6日下午5時在淡水魚市前，現場展演「黑鮪魚解體秀」，機會非常難得，歡迎民眾前往觀賞。