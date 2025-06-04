新北汐止區農會長者綠照站展成果 北中南培訓人員來取經

汐止區農會的綠色照顧站開辦了包括植栽、還有舒壓課程，都是以綠療的方式進行，帶著長輩動手作，讓他們有多元學習的機會，去年還獲得了農業部頒發的綠色關懷服務獎，成效很好，所以，今(4)日農業部綠色照顧專業人員培訓工作坊，就安排到汐農綠照站取經。不但有靜態的成果展，學員還帶來一段戲劇演出。

多元戲劇班成果展，是一群綠色照顧站的長輩登台初體驗，演出的戲碼是稻禾之歌，講的是農業時代的農耕生活，有說書人解說，而其餘的學員則是上台配合安排的橋段演出，從牛犁整地、插秧、挲草、再到割稻，儘管都是表演素人，但是精采演出，獲得台下不少掌聲。

汐農綠色照顧站學員胡朝進提到，戲劇班剛好也結業了，今天有來自北中南各地的綠色照顧人員培訓工作坊的人來，就將學習成果展現出來，覺得大家表演的不錯，雖然年紀大了一點，但是表演起來還是有它的味道在，自己從民國111年就加入綠色照顧站，學了很多東西，除了手作之外，像是人生繪本、化妝課、縫衣服等等，雖然對男生來講很累，但是同學都會幫忙，真的很有趣，也讓自己的生活更多采多姿，又可以認識很多的同學。

在汐止區農會休閒中心辦理的綠色照顧站，除了在室內，室外也有水稻田以及綠地，帶著長輩種花種菜，今天也帶著來自北中南以及東部的農漁會綠照站人員參觀，也實際體驗長輩的手作課程，鼓風車拼貼，並且安排學員們分享在綠照站的學習成果及心得。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，今天是全省的辦理綠色照顧工作站的指導員到汐止農會綠照站參觀，安排展示了很多綠照學員的成果，不僅是有靜態的手作成品展示，也有動態的戲劇表演，還有綠照學員分享參加這兩年課程的心得，以及教導參訪的來賓手做鼓風車，並且把綠照站的場域，像是食農教育、水稻田都帶進今天的活動，呈現給大家。