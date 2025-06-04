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骨測車開進新北汐止橋東里 長輩檢測預防骨鬆

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
骨質密度很重要，透過專業的檢測與說明，守護長輩健康。 圖／觀天下有線電視提供
骨質密度很重要，透過專業的檢測與說明，守護長輩健康。 圖／觀天下有線電視提供

照顧長輩的健康，年紀大了，容易骨質疏鬆，預防跌倒很重要，今(4)日汐止健康促進協會結合橋東里舉辦免費測骨鬆活動，50個名額很快就報名額滿，有長輩說因為自己有骨質疏鬆，特地再來測一測骨質密度，也跟專業人員了解要如何預防，讓自己更健康。

汐止健康促進協會理事長楊清風表示，由橋東里辦公處跟國泰醫院提出申請，再由協會來協助，今天在汐止建成路對面的鐵路高架下面舉辦骨密檢測，一起關心長輩的健康。汐止健康促進會兩年來，這已經是辦第四場，從秀峰社區到長安里、保安里，再到今天的橋東里，計劃今年下半年度再辦一場，也提醒長輩多補充鈣質還有多走出門曬曬太陽，骨質不疏鬆，老人家預防跌倒，更健康。

橋東里長陶威中提到，汐止健康促進協會、汐止國泰醫院及橋東里辦公處一起舉辦，幫助長輩做骨質密度檢測，現場有專業的檢測車來，上面的儀器很精密，一次上去一位，每位檢測時間大概需要10分鐘，所以都是採預約制，就是報名好，預約幾點幾分再來，測完後民眾還會收到一份檢測的報告書，現場有專業人員就檢測結果跟里民做說明，做健康諮詢還有建議，如果需要看門診，現場也可以協助掛號。

當天活動分為上午、下午兩場，為50位長輩測骨質密度，當天也出動志工協助，完成報到後，等待叫號再引導長輩上骨密檢測醫療巡迴車做全身的測骨密，守護自己的健康，有長輩說自己年紀大了，來測測看，結果很不錯，要繼續保持，不過也有民眾是因為自己有骨質疏鬆，想說再來測測看，也跟專業人員了解要如何預防，像是補充鈣質還有多曬太陽。

骨質疏鬆 長輩 汐止

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