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新北淡水福佑宮捐物資白米 助區公所及各里銀髮共餐

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水福佑宮捐贈白米及麵線等生活物資，提供給需要幫助的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水福佑宮捐贈白米及麵線等生活物資，提供給需要幫助的弱勢民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的淡水媽祖廟福佑宮，雖然目前正在進行整修工程，但做公益的愛心依舊不變，日前準備了民生物資總計有700斤白米及120包的麵線，要捐給淡水區公所的實物銀行以及淡水各里長的共餐，為地方弱勢照顧盡一份心力。

淡水福佑宮表示，日前在廟裡所辦理的媽祖聖誕法會當中，有許多的祭拜平安米，在法會之後，希望捐贈給新北市淡水實物銀行，藉由區公所的平台提供給需要幫助的弱勢民眾。

淡水福佑宮主委謝安棋說明，這次廟方捐助許多白米，而這一包包的白米上頭也是廟方推出的媽祖平安米，象徵保平安，這一次所捐出700斤的白米，在這當中也包括了要贈送給淡水里內的共餐活動。對此里長聯誼會長也表示相當感謝廟方的善舉。

淡水區長陳炳仲表示，每年中元法會前的這段期間，正好是實物銀行物資缺乏的時候，正好淡水福佑宮關心弱勢不遺餘力，過去公所實物銀行也針對淡水生活困苦的弱勢提供生活物資，而這次捐出的白米上頭有淡水媽版本的白米更能夠有保平安的象徵意義，若有需求，區公所也會透過實物銀行來提供協助，來幫助更多需要的民眾。

淡水 實物銀行 媽祖

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