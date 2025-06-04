新北瑞芳吉安里髒亂角落大變身 里長志工齊心打造繽紛花園

新北市瑞芳區吉安里里內原本有好幾處的髒亂角落，不但影響美觀也破壞環境，近日在志工的合力之下，終於成功將原本髒亂的小角落，打造成綠意盎然的小花園，並種植向日葵、百日菊等花卉，花開時節為社區增添繽紛色彩，成為居民日常散步賞景的新亮點。

吉安里志工表示，「看著花開的那一刻，真的覺得一切的辛苦都值得。」在里長謝永昌的帶領下，志工們齊心協力投入環境改造行動，從雜草叢生、雜物堆積的髒亂地點開始，經過長時間的整頓與悉心照料，終於轉變為充滿生命力的社區花園。

吉安里長謝永昌指出，吉安里內原有數處環境死角，過去常被棄置垃圾，不僅影響市容也易滋生蚊蟲。經過與志工合作，採取認養制度，由社區自主管理、定期維護，讓這些原本不起眼的角落，搖身一變成為社區美麗的一部分。