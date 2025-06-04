金門縣府否認拖延修復太武山莊 盼與新北合作共創三贏

新北市中和區的「太武山莊」因其歷史背景與建築價值，在2016年被新北市政府指定為市定古蹟，惟迄今已逾九年，修復工程進度仍為零，引發地方關注與爭議。對此，土地所有權人金門縣政府強調，從未反對修復，並已提出古蹟修復設計計畫書，未來將推動公辦都市更新，目前正進行都更草案的審議，盼與新北市府共同合作，爭取中央補助，一同促成三贏局面。

太武山莊為金門防衛司令部於1961年興建之眷舍，原為金門軍眷使用，由於其歷史特殊，新北市府於2016年將其中三棟建物列為市定古蹟，卻遲未啟動修復，新北市議員張嘉玲近日質疑金門縣府長期未作為，要求市府依《文化資產保存法》第106條第3項對金門縣府進行裁罰，並限期改善。她指出，現場鐵皮圍籬影響視線，對員山地區交通安全造成風險，應由交通局協助處理。

對此，金門縣政府回應指出，太武山莊所在基地為金門縣所有，為避免閒置期間環境髒亂與非法傾倒垃圾，已於數年前主動拆除地上建物，現場則設置圍籬並由保全管理。針對交通安全疑慮，縣府會即刻進行圍籬退縮處理，將兼顧安全與管理需求；此外，對於市府安排的現場會勘，金門縣府也會派員參與。

金門縣府財政處表示，對於太武山莊的古蹟修復一事，從未表示反對，實則早已完成古蹟修復設計計畫書，並已提送相關古蹟因應計畫，目前正規劃向文化部申請補助經費，鑑於評估整體修復與再利用工程預算約需新台幣5100萬元，縣府坦言以當前財政狀況難以全數負擔，將請新北市文化局協助轉報文化部，盼能共同爭取中央資源。

「金門古蹟資源豐富，施政確實需考量輕重緩急，但我們從未怠忽修復作業，未來也希望與新北市府攜手推動，讓這處具歷史意義的空間得以再生。」金門縣府表示，除古蹟修復外，縣府亦已主動向新北市府提出都市更新計畫，期望能整合文化保存與城市發展，創造共贏契機。