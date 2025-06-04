光害無法可罰 新北議員要求市府研擬法規納管

新北市大樓林立，同時也產生光害的危害，但市府官員在答詢時表示無法可罰及管理，國民黨議員黃心華要求市府研擬相關法規及偵測光害的器材，以將光害防治納入管理。

新北市議會今天進行業務質詢，黃心華提出因都市化的影響，導致包括台北大巨蛋造成鄰近國小的光危害，甚至可能影響眩光而影響交通安全。

工務局長馮兆麟表示，在建築上只能要求大樓管委會做改善；交通局長鍾鳴時表示，這種眩光的光害的部分，只能採比較被動方式來樹立警告標誌，目前沒有任何處罰規定。

環保局長程大維說，對於光害，包括新北市及中央都沒有專法，中央有環境部提出的光污染管理指引2.0，但這個指引只是技術的規則。

他表示，隨著都市化的發展，民眾對光害在意程度也日漸增加。中央也召開很多相關的會議，但光害有很多的可能成因，不是只有一種管制而已，可能要從整個材料、結構等層面做改善。

黃心華表示，台北市曾經推動「光害防治管理自治條例」草案立法，希望對一定面積以上的光源，或者是距離道路一定範圍的影響，都嘗試做一些規範。因此，他在審查會召集人邱烽堯裁定下，要求市府研擬相關立法納管及採購光害偵測器材。