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三峽車禍 新北牙醫師偕恩主公醫院無償牙科醫療

中央社／ 新北4日電

新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，新北市牙醫師公會今天表示，攜手恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區牙醫師，啟動無償牙科重建醫療行動，提供傷童口腔重建照護。

三峽北大國小外道路車禍造成4死、11輕重傷，死傷者大多為學生，新北市牙醫師公會指出，部分患者面臨口腔顎面創傷、牙齒損毀等問題，需要長期專業醫療協助，因此盼以實際行動支持。

談起車禍事件，牙醫師林子盟數度哽咽，說不出話。林子盟於事件隔日在網路發起自願無償醫療協助，他今天說，「當光照進來，黑暗就要離開」，身為牙醫師必須做更多事，要讓傷者及家屬知道，「我們跟他們站在一起」，也願意主動接觸傷者及家屬。

新北市牙醫師公會理事長温世政擴大號召，整合公會資源，建立跨區支援網絡。温世政表示，為簡化申請流程，公會設立統一聯絡窗口，統籌治療媒合、假牙製作與補助申請。

温世政指出，無償醫療項目包括，全面口腔檢查與X光影像評估；創傷牙齒保存、修復與假牙重建（個別化治療計畫與專案管理），全程由專業牙科團隊執行與追蹤，並依每位傷者實際狀況客製化治療。

温世政強調，「這場意外帶來無可抹滅的傷痛，我們雖無法挽回生命，但能用專業陪孩子們走復原之路。這不只是醫療，更是社會責任的實踐」，需要協助的傷者可聯繫新北市牙醫師公會，電話為02-89613706#16或02-89613706#23。

醫師 牙醫

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