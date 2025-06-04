新北最夯4處免費玩水勝地 6/14開放

過端午即進入炎炎夏季，新北市政府水利局及高灘地工程管理處已完成三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池等4處水樂園整備作業，原訂6月15日開放，適逢週日，將提早1天於6月14日星期六開放使用，讓大小朋友玩水涼快一整夏。

水利局宋德仁局長表示，進入夏天後暑假即將來臨，許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的4處戲水園區已完成清潔及整理，將比照往年嚴格把關水質，提供安全乾淨的戲水環境。

高灘處黃裕斌處長表示，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放， 7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。

水利局說明，「塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，也是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，戲水池更是小朋友們最愛的消暑集散地。

新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

水利局及高灘處共同提醒，戲水設施雖然都有使用防滑地坪，仍有滑倒風險，禁止在戲水區內奔跑。此外，身高未滿140公分及12歲以下孩童，親水時請家長務必陪同小朋友一同遊玩並注意自身安全。戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔、也不可攜帶易產生危險物品入池。

此外，雨天或打雷可能會有風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域，另禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，為了戲水的安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告之注意事項，並配合現場工作人員的指揮，才能玩的安全，玩的放心。

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