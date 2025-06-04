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新北市府展出萬金杜鵑攝影獎 金獎林憶萍獲1萬獎金

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
萬金杜鵑攝影展今日在新北市府1樓西側走廊展出至6月13日。記者劉懿萱／攝影
萬金杜鵑攝影展今日在新北市府1樓西側走廊展出至6月13日。記者劉懿萱／攝影

萬金杜鵑攝影展今日在新北市府1樓西側走廊展出至6月13日，民眾來看展還可拿好康，只要上農業局「稼日蒔光」臉書，線上留言互動可抽萬金杜鵑品牌護照夾，及花精靈植栽袋。新北市副市長朱惕之說，這次攝影展有53人投稿、共210件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者。

朱惕之指出，全台8成綠美化的杜鵑花苗都是來自萬里、金山，栽培近半世紀，花農更已傳承至第三代，每年產量達600萬株，新北市營造「萬金杜鵑」品牌，凝聚地方共識推廣杜鵑之美；為留下杜鵑的美，新北廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，本次攝影展計有53人投稿、共210件作品，拍攝來自全台各地的杜鵑，經評審團評選出16位得獎者，並頒發獎狀，並頒發獎金1萬給金獎得主林憶萍。

本次得獎作品取景包括春季花展的杜鵑花藝作品、杜鵑美術館、萬里瑪鋉溪畔杜鵑花海、法鼓山世界佛教教育園區的雪白杜鵑花海祈願步道、台灣大學校園、桃園國際自由車環台賽瞬間、彰化社頭等全台各地的杜鵑美景，還有大自然蜜蜂在杜鵑花叢靈動瞬間，以及人與杜鵑花景的互動，都被本屆攝影比賽中的得獎者精彩捕捉。

攝影比賽評審中華攝影雜誌社長兼總編輯駱崇賢說，本次攝影比賽許多作品善用萬金杜鵑花展造景、發揮想像力，拍攝時充滿創意及美感，評審團在評選時也挑選出各具代表性、尤其金、銀獎在評審過程中，更是以一分之差，幾乎不分伯仲，也讓此次評審過程充滿挑戰。

金獎得主林憶萍的作品「杜鵑之境」，拍攝由工二建築、自愛及麻吉苗圃李明德花農共同創作的萬金杜鵑花藝作品屏鵑，運用鏡面與燈光效果，營造出層次豐富、虛實交融的視覺效果。林憶萍說，去年有參加萬金杜鵑攝影比賽，得到佳作成績，今年再接再厲，跟著今年銀獎得主鄭明坤一起前往萬里及金山展區拍攝，收到入圍通知時，感到很開心、榮幸。

林憶萍還說，自己一直喜歡光影交織、街拍這類構圖，在拍攝這件作品時，一直在思考怎麼延伸光線和花的光影，也運用這座杜鵑藝術裝置本身的材質反射、倒影及框景，並嘗試特殊的拍攝角度，從白天拍攝到黃昏，能獲得金獎，真的很開心。

萬金杜鵑攝影展今日在新北市府1樓西側走廊展出至6月13日。記者劉懿萱／攝影
萬金杜鵑攝影展今日在新北市府1樓西側走廊展出至6月13日。記者劉懿萱／攝影

杜鵑花 攝影比賽

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