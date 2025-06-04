快訊

國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

貴子坑溪箱涵工程啟動 泰山民生路6月11日起封閉施工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
往返中港西路及新北大道可改由文程路通行。圖／新北市水利局提供
往返中港西路及新北大道可改由文程路通行。圖／新北市水利局提供

新北市水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」第一期工程，將於6月11日上午10時起封閉泰山區民生路，從中港西路至文程路段，封路期間請用路人改道仁義路或文程路行駛，並留意現場交通指引。水利局提醒，施工期間如造成不便，敬請市民見諒與配合。

水利局指出，此次施工為配合貴子坑溪整體整治作業，將施作地下箱涵工程，以提升當地防洪效能與排水能力，並串聯塭仔圳生活圈整體水環境改善計畫。局長宋德仁表示，民生路段為整體工程關鍵節點，後續完工後除可強化防汛韌性，也將改善區域排水瓶頸，「讓市民生活更安心，是工程的最大目的」。

為維持施工期間交通順暢，水利局表示，將於民生路與中港西路口、民生路與文程路口安排交管人員協助引導車流，並加強路口指示與改道路線標示，避免車流回堵。經封閉路段原通往新北大道五段之車輛，建議改由仁義路或文程路通行。

水利局也呼籲，封路期間請駕駛人行經施工區域時減速慢行，留意施工圍設與人員導引，確保自身與他人安全。市府並將依實際工程進度適時公告最新交通管制措施，確保工程與通行雙重兼顧。

民生路(中港西路至文程路段)將於6月11日上午10時封閉，請民眾留意改道動線。圖／新北市水利局提供
民生路(中港西路至文程路段)將於6月11日上午10時封閉，請民眾留意改道動線。圖／新北市水利局提供
民生路中港西路口至文程路口配合工程進度封閉。圖／新北市水利局提供
民生路中港西路口至文程路口配合工程進度封閉。圖／新北市水利局提供
往返中港西路及新北大道可由仁義路轉文程路通行。圖／新北市水利局提供
往返中港西路及新北大道可由仁義路轉文程路通行。圖／新北市水利局提供

水利局 德仁

延伸閱讀

后里圳寮路延管工程三度路面陷 民代要求查明防範

台南安中抽水站加入防汛 降安南區淹水風險

凱米颱風造成護岸設施受損 臺南官田區野溪護岸復建工程提前完工

泰山股東會／聚焦三大動能 營收、獲利穩健成長

相關新聞

新北推「就業免奔波」區區有據點 侯友宜：打造家庭幸福的基礎

新北市擁有全台最多的210萬勞動人口，新北市長侯友宜今於市政會議表示，就業是家庭幸福的基礎，市府積極打造「就業免奔波」的...

北市警監視器案台智光告市府...議員提解方 市府允重審視合約

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安去年4月下令終止與台智光子約，3M費率從2100元降至1761元，台智光提訴訟要求支...

北市未來首輛氫能源車上路 試辦地點選擇動物園遊園車

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能或其他新興能源發展推廣辦法，鼓勵新能源發展及設置加氫站，北市府上午向市議...

影／新北市牙醫師公會攜手恩主公 無償協助三峽車禍重建口腔

2025年5月19日三峽區北大國小校門口重大車禍多人死傷。新北市牙醫師公會決定攜手三峽恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區熱心...

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告...

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。