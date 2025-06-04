貴子坑溪箱涵工程啟動 泰山民生路6月11日起封閉施工
新北市水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」第一期工程，將於6月11日上午10時起封閉泰山區民生路，從中港西路至文程路段，封路期間請用路人改道仁義路或文程路行駛，並留意現場交通指引。水利局提醒，施工期間如造成不便，敬請市民見諒與配合。
水利局指出，此次施工為配合貴子坑溪整體整治作業，將施作地下箱涵工程，以提升當地防洪效能與排水能力，並串聯塭仔圳生活圈整體水環境改善計畫。局長宋德仁表示，民生路段為整體工程關鍵節點，後續完工後除可強化防汛韌性，也將改善區域排水瓶頸，「讓市民生活更安心，是工程的最大目的」。
為維持施工期間交通順暢，水利局表示，將於民生路與中港西路口、民生路與文程路口安排交管人員協助引導車流，並加強路口指示與改道路線標示，避免車流回堵。經封閉路段原通往新北大道五段之車輛，建議改由仁義路或文程路通行。
水利局也呼籲，封路期間請駕駛人行經施工區域時減速慢行，留意施工圍設與人員導引，確保自身與他人安全。市府並將依實際工程進度適時公告最新交通管制措施，確保工程與通行雙重兼顧。
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