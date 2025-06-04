北市未來首輛氫能源車上路 試辦地點選擇動物園遊園車

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能或其他新興能源發展推廣辦法，鼓勵新能源發展及設置加氫站，北市府上午向市議會法規委員會報告時指出，北市目前沒有氫能車、加氫站，未來第一個試辦地點和計畫，將選擇市立動物園設置氫能源的遊園車。

產發局長陳俊安表示，依北市淨零排自治條例第41條規定，市政府應積極引進氫能或其他新興能源，鼓勵推廣氫能或其他新興能源發展及設置加氫站，以減少溫室氣體排放量，北市已編列預算，5年連續性預算共2千萬，鼓勵業者使用零碳的氫能源。

不過，議員林杏兒質疑，加氫站的成本高，且氫燃點低，台灣氫能源車不普及，技術不是很成熟，市府應該提出完善的配套計畫；議員陳賢蔚也認為，氫能源車目前在日、韓和德國等國較多，台灣還沒有氫能車，若要在封閉式場域試辦，應公布試辦範圍，將安全納入考量。

產發局坦言，台灣上路的氫能車，目前是零，之前只有智慧能源展有進口的展示車，且若要引進，車輛原本太高，所以全台目前一輛都沒有。由於氫能是零碳能源，雖然設加氫站的成本動輒上億，但民間躍躍欲試，未來台北市若無設置加氫站，可設灌裝瓶，用鋼瓶置換。

產發局指出，去年市府有邀集客運業者和氣體業者溝通，公車業者已經去日、韓考察過氫能源車的里程耐久性、燃點等，但因一台車要價3千萬，成本太高，國外目前是先用在客運巴士和貨運車、垃圾車，北市未來試辦選擇動物園的遊園車，只要1鋼瓶的氫氣，就足夠1天的行程。

不過，議員陳宥丞說，若要試辦，除了挑市立動物園，市府也應該考慮在內科、南軟試辦，其實可試辦的封閉場域，還包括兒童育樂中心、翡翠水庫等地。