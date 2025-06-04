快訊

國家級警報響！台中太平山區暴雨 大雷雨續轟4縣市

螃蟹眼睛沾到沙！下秒牠表演「超神雨刷式擦眼術」網全看呆

點名葉宜津、田秋堇也濫用公務車 徐巧芯籲監院全面調查

北市未來首輛氫能源車上路 試辦地點選擇動物園遊園車

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
日本氫能源公車。圖／北市產發局提供
日本氫能源公車。圖／北市產發局提供

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能或其他新興能源發展推廣辦法，鼓勵新能源發展及設置加氫站，北市府上午向市議會法規委員會報告時指出，北市目前沒有氫能車、加氫站，未來第一個試辦地點和計畫，將選擇市立動物園設置氫能源的遊園車。

產發局長陳俊安表示，依北市淨零排自治條例第41條規定，市政府應積極引進氫能或其他新興能源，鼓勵推廣氫能或其他新興能源發展及設置加氫站，以減少溫室氣體排放量，北市已編列預算，5年連續性預算共2千萬，鼓勵業者使用零碳的氫能源。

不過，議員林杏兒質疑，加氫站的成本高，且氫燃點低，台灣氫能源車不普及，技術不是很成熟，市府應該提出完善的配套計畫；議員陳賢蔚也認為，氫能源車目前在日、韓和德國等國較多，台灣還沒有氫能車，若要在封閉式場域試辦，應公布試辦範圍，將安全納入考量。

產發局坦言，台灣上路的氫能車，目前是零，之前只有智慧能源展有進口的展示車，且若要引進，車輛原本太高，所以全台目前一輛都沒有。由於氫能是零碳能源，雖然設加氫站的成本動輒上億，但民間躍躍欲試，未來台北市若無設置加氫站，可設灌裝瓶，用鋼瓶置換。

產發局指出，去年市府有邀集客運業者和氣體業者溝通，公車業者已經去日、韓考察過氫能源車的里程耐久性、燃點等，但因一台車要價3千萬，成本太高，國外目前是先用在客運巴士和貨運車、垃圾車，北市未來試辦選擇動物園的遊園車，只要1鋼瓶的氫氣，就足夠1天的行程。

不過，議員陳宥丞說，若要試辦，除了挑市立動物園，市府也應該考慮在內科、南軟試辦，其實可試辦的封閉場域，還包括兒童育樂中心、翡翠水庫等地。

該推廣辦法已在5月8日先行公告，北市府上午向議會法規會報告並備查此案，但吳世正等多位議員認為問題還很多，需要補強說明，包括中央是否給補助？另外，雖然沒有設加氫站，但鋼瓶的儲存安全性，如何說服民眾可以安心，也沒有清楚說明安全如何把關，決定先暫擱，3周後再重新向議會報告說明。

北市府上午向市議會法規會報告「氫能或其他新興能源發展推廣辦法」。記者楊正海／攝影
北市府上午向市議會法規會報告「氫能或其他新興能源發展推廣辦法」。記者楊正海／攝影

議員 北市府 動物園

延伸閱讀

他用交友軟體、手遊邀約「一天性侵2女」 北市警南下逮人…他遭收押

北市私校實驗室爆炸釀傷 環保局稽查59家學術研究機構

沒有人行道…北市學童與大車爭道 危險畫面曝光

男脫序拍打動物園玻璃 騷擾白面捲尾猴 緩起訴繳2萬上課3次

相關新聞

新北推「就業免奔波」區區有據點 侯友宜：打造家庭幸福的基礎

新北市擁有全台最多的210萬勞動人口，新北市長侯友宜今於市政會議表示，就業是家庭幸福的基礎，市府積極打造「就業免奔波」的...

北市警監視器案台智光告市府...議員提解方 市府允重審視合約

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安去年4月下令終止與台智光子約，3M費率從2100元降至1761元，台智光提訴訟要求支...

北市未來首輛氫能源車上路 試辦地點選擇動物園遊園車

台北市淨零排放管理自治條例施行後，北市府訂定氫能或其他新興能源發展推廣辦法，鼓勵新能源發展及設置加氫站，北市府上午向市議...

影／新北市牙醫師公會攜手恩主公 無償協助三峽車禍重建口腔

2025年5月19日三峽區北大國小校門口重大車禍多人死傷。新北市牙醫師公會決定攜手三峽恩主公醫院牙醫部及公會三峽地區熱心...

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告...

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。