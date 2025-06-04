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新北推「就業免奔波」區區有據點 侯友宜：打造家庭幸福的基礎

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今於市政會議表示，就業是家庭幸福的基礎，市府積極打造「就業免奔波」的服務網絡，不僅已實現「區區有據點」，更整合中央與地方資源，提供青年、中高齡與弱勢族群分眾化就業服務。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今於市政會議表示，就業是家庭幸福的基礎，市府積極打造「就業免奔波」的服務網絡，不僅已實現「區區有據點」，更整合中央與地方資源，提供青年、中高齡與弱勢族群分眾化就業服務。記者張策／攝影

新北市擁有全台最多的210萬勞動人口，新北市長侯友宜今於市政會議表示，就業是家庭幸福的基礎，市府積極打造「就業免奔波」的服務網絡，不僅已實現「區區有據點」，更整合中央與地方資源，提供青年、中高齡與弱勢族群分眾化就業服務，讓勞動力不僅就近可得，也更具韌性。

「我們的就業服務據點，現在已經做到每一區都有，不用再奔波。」侯友宜指出，新北市特別針對在地就業需求規劃據點，鼓勵市民多加利用，並積極打造友善職場環境，尤其在中高齡與高齡就業者勞參率持續提升下，已有77家企業取得友善職場認證，但「還有成長空間」，盼企業攜手打造讓長者願意也能穩定工作的環境。

新北市勞工局長陳瑞嘉則於市政會議進行「就業服務 就近服務」專題簡報，回顧自己過去在中彰投分署任內，曾親赴南投爭取設立埔里分站的經驗，強調讓服務主動靠近人民的理念，也正是推動新北就業服務擴點的初衷。

陳瑞嘉指出，目前新北全市已設有8個就服站、16個就服台及5個偏鄉駐點，年底前林口站啟用後，將進一步建構以「30分鐘可達」為目標的就業服務網；未來隨著板橋站搬遷，也將打造「天下第一站」作為服務升級樞紐。

為協助各年齡層勞動者穩定就業，新北市勞工局持續整合中央資源，已在板橋、三重設立「婦女及中高齡續航中心」、「銀髮人才服務據點」，也將青職基地撥交青年局營運，強化青年就業支持。針對青年失業率高、初入職場挫折感重的問題，市府從「青年就業三箭」進化為「青年全方位就業計畫」，補助最高達4萬5000元，鼓勵非典型勞動者轉正職，讓年輕人「不怯志、有方向」。

除普及性服務外，市府亦推動「社會安全網＋就業支持網」雙軌並進。陳瑞嘉說，勞工局積極串聯NGO與跨局處資源，協助更生人、高關懷少年、新住民與街友等高關懷族群重返職場，「幫助一個人站起來，也有可能改變一個家庭」。

目前已有超過250家企業響應「顧家好企業」，其中77家通過中高齡及高齡友善職場認證，侯友宜強調，「就業服務非常重要」，這不僅是經濟議題，更關乎社會穩定與家庭幸福，市府會持續把資源用在刀口上，為每一位新北市民找到希望的出口。

青年 重返職場

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