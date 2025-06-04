北市警監視器案台智光告市府...議員提解方 市府允重審視合約

北市警用監視器傳輸費爭議，市長蔣萬安去年4月下令終止與台智光子約，3M費率從2100元降至1761元，台智光提訴訟要求支付差額與利息。議員憂心，若敗訴連本帶利都要還台智光，但費率明顯高於行情情況下，建議參考母約條款不得高於既有費率，與台智光解除母約。市府表示，一個月內會針對合約條款檢視研議。

北市府去年3月宣布要與台智光解除與警察局監視器子約，警察局也發文給台智光，但台智光否認合約終止要求契約履行，不過資訊局仍在當年6月核定爭議期間3M費率從2100元降至1761元，但台智光從7月起發文催告要求警察局支付差額，並在今年2月提醒民事訴訟，要求支付逾4000萬差額和利息。

議員簡舒培表示，台智光看起來不願意接受北市府單方面解除子約，而提告北市府，現在只要一開庭警察局還要支付35萬律師費，最後若敗訴，這些錢要連本帶利吐回去，恐成為下一個北流爭議款還要支付利息，「倒霉的是下一任市長」。

簡舒培說，警察局備援系統去年底決標，由中華電信得標，3M費率只要1509元，若與台智光全部解約改換中華電信，算下來一年可以省6800萬，且當初與台智光簽約母約有提到不應高於既有支付費率及當期行政院網際服務網契約價格95%，但現在檢視下來備援系統比台智光便宜，台智光恐違反母約，建議市府可主張該項條約訴訟或協商。

簡舒培提醒，市府還有很多單位與台智光簽子約，但現在有找到備援系統有48個，未找到23個，每年支付約4000多萬，因全面檢視是否有類似狀況。

蔣萬安允諾，會在一個月時間內盤點研究，審視相關合約條文。法務局長連堂凱補充，警察局台智光子約目前已進終止，價金支付爭議現已進入訴訟程序，未來在不侵害市府、市民權益前提下，協商當然也是其中一環，會檢視合約條文，來主張相關立場。