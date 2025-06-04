母癱妹病倒 21歲青年偕嬤賣菜扛家計

菜農林佳新日前在臉書分享，新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，偕七旬阿嬤一同在市場賣菜。記者昨找到本人，胡低調地說，只是盡本分照顧家人「事情遇到就遇到了」，盼珍貴資源留給更需要的人。

圓通路市場是新北市中和當地早市，胡翔詠凌晨2、3時便到濱江果菜市場批貨，阿嬤清晨4時多出攤，兩人分工接待客人、整貨，買氣較差時，胡抓緊時間兼差跑外送，直至中午回來收攤，日復一日辛勤工作。

胡翔詠大學本就是半工半讀，大三時媽媽突然中風病倒，便一肩扛起家中生計，不料屋漏偏逢連夜雨，半年前胞妹患腦血管炎，幸好近期病情好轉，面對這一切考驗，他坦然說「遇到就遇到了」，不會想太多。

胡翔詠的阿嬤說，女兒生病前跟她在市場賣菜，女兒3年前腦中風倒下，在加護病房住1個多月，醒來中風癱瘓，孫子一肩扛起批貨、賣菜工作，從不喊苦，「這孩子是來報恩的」，左鄰右舍知道她的腰不好，也會伸援手幫忙，令她感到窩心。

影片在社群發酵後，阿嬤笑說，這幾天買氣很不錯，中午菜就賣光了，很感謝大家的暖心，不過她強調，他們還能維持生計，因此婉拒捐款、物資捐助，盼留給更需要的人。