聽新聞
0:00 / 0:00

母癱妹病倒 21歲青年偕嬤賣菜扛家計

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜，沒被現實生活的考驗打倒。記者劉懿萱／攝影
新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜，沒被現實生活的考驗打倒。記者劉懿萱／攝影

菜農林佳新日前在臉書分享，新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，偕七旬阿嬤一同在市場賣菜。記者昨找到本人，胡低調地說，只是盡本分照顧家人「事情遇到就遇到了」，盼珍貴資源留給更需要的人。

圓通路市場是新北市中和當地早市，胡翔詠凌晨2、3時便到濱江果菜市場批貨，阿嬤清晨4時多出攤，兩人分工接待客人、整貨，買氣較差時，胡抓緊時間兼差跑外送，直至中午回來收攤，日復一日辛勤工作。

胡翔詠大學本就是半工半讀，大三時媽媽突然中風病倒，便一肩扛起家中生計，不料屋漏偏逢連夜雨，半年前胞妹患腦血管炎，幸好近期病情好轉，面對這一切考驗，他坦然說「遇到就遇到了」，不會想太多。

胡翔詠的阿嬤說，女兒生病前跟她在市場賣菜，女兒3年前腦中風倒下，在加護病房住1個多月，醒來中風癱瘓，孫子一肩扛起批貨、賣菜工作，從不喊苦，「這孩子是來報恩的」，左鄰右舍知道她的腰不好，也會伸援手幫忙，令她感到窩心。

影片在社群發酵後，阿嬤笑說，這幾天買氣很不錯，中午菜就賣光了，很感謝大家的暖心，不過她強調，他們還能維持生計，因此婉拒捐款、物資捐助，盼留給更需要的人。

阿嬤 母親 林佳新 捐款 加護病房 中和

延伸閱讀

母腦中風癱瘓妹也病倒 他跟7旬嬤賣菜扛家計 網友送暖

相關新聞

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告...

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格...

母癱妹病倒 21歲青年偕嬤賣菜扛家計

菜農林佳新日前在臉書分享，新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，偕七...

新北石門區公所環境教育 出磺口農場認識生態

石門區公所今年舉辦環境教育，特別選在石門在地山區的出磺口農場，從認識生態開始，大家一起走訪農場的每一個角落，在農場主人的導覽下，觀察動物，聞聞不同花草植物的味道，最後製作端午時節農家常常製作的草仔粿，深度的認識石門。

新北瑞芳國中旁道路拓寬完工 打造安全人行空間

為改善瑞芳國中至運動公園之間道路狹窄、會車不易與行人行走於車道上的危險情況，市議員林裔綺積極奔走協調，成功爭取經費推動道路拓寬與人行空間改善工程，並搭配校園圍牆退縮，目前已順利完工，為學生與居民打造更安全、更友善的通行環境。

新北萬里仁愛之家步道扶手毀損 議員會勘要修繕

位在萬里區的新北市立仁愛之家裡頭，有條通往龜吼的步道，因為萬里的天氣多雨，加上年久失修，步道欄杆的木扶手多有毀壞掉落，只剩下底下的金屬底座，另外還有不少欄杆下方的原石支撐都傾倒，因此為了長輩的行走安全，市議員張錦豪發起會勘，希望能夠進行修繕，讓仁愛之家的長輩外出行走更安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。