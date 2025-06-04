聽新聞
0:00 / 0:00

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市信義區的力霸皇家社區被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成住戶共識，昨辦拆屋祈福典禮，許多住戶一同到場見證，並在拆除前拍照留念。記者余承翰／攝影
台北市信義區的力霸皇家社區被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成住戶共識，昨辦拆屋祈福典禮，許多住戶一同到場見證，並在拆除前拍照留念。記者余承翰／攝影

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告別，直呼「暗夜內看到曙光」，還有住戶哽咽地回憶亡父等不及都更就走了，至少自己終於等到了。

力霸皇家社區位在信義區永吉路上，鄰近永吉市場，是4棟屋齡39年的14層樓鋼筋混凝體建物，921地震隔年鑑定為海砂屋，總戶數223戶。更新範圍約940坪，將是1棟地上24層，地下5層的建築量體，總戶數312戶，預計2031年完工。

約70戶昨出席拆除祈福典禮，怪手象徵性拆除時，許多住戶爭相上前，用手機拍下家園最後一面，內心感觸滿滿。

住戶陳小姐回憶，小學時與家人住進新房相當開心，但幾年後就遇到屋內漏水，後來社區開始談都更，家人都同意。但她話鋒一轉，哽咽說父親離世前還很遺憾、難過地說等不到了，頻頻向天上父親說「我等到了。」

79歲鍾先生不諱言，隨著住戶全數搬走，他曾擔心都更走不下去，會不會再20幾年？知道可以拆除後，就像暗夜看到曙光。

該案同意戶早於前年遷出，但仍有不同意戶，實施者持續溝通，直至今年3月於都市更新及爭議處理審議會，促成最後一戶達共識，實施者4月撤回代拆案。

北市副秘書長王玉芬說，該案曾走向代拆這條路，是市府的信心、實施者的耐心和住戶的智慧完成協調，終於圓滿。

都更 都市更新 海砂屋 屋齡 地震 北市 住戶

延伸閱讀

北市選會剔除百件罷瑤連署 蔣萬安：證明選委會獨立運作

北市議員簡舒培猛攻世壯運「台灣消音」 蔣萬安提一事轟「永遠雙標」

前股長涉貪放水火鍋店違規 北市建管處：配合司法調查

北市議員批亂塗鴉破壞市容取締少 蔣萬安允加強巡查

相關新聞

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告...

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格...

母癱妹病倒 21歲青年偕嬤賣菜扛家計

菜農林佳新日前在臉書分享，新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，偕七...

新北石門區公所環境教育 出磺口農場認識生態

石門區公所今年舉辦環境教育，特別選在石門在地山區的出磺口農場，從認識生態開始，大家一起走訪農場的每一個角落，在農場主人的導覽下，觀察動物，聞聞不同花草植物的味道，最後製作端午時節農家常常製作的草仔粿，深度的認識石門。

新北瑞芳國中旁道路拓寬完工 打造安全人行空間

為改善瑞芳國中至運動公園之間道路狹窄、會車不易與行人行走於車道上的危險情況，市議員林裔綺積極奔走協調，成功爭取經費推動道路拓寬與人行空間改善工程，並搭配校園圍牆退縮，目前已順利完工，為學生與居民打造更安全、更友善的通行環境。

新北萬里仁愛之家步道扶手毀損 議員會勘要修繕

位在萬里區的新北市立仁愛之家裡頭，有條通往龜吼的步道，因為萬里的天氣多雨，加上年久失修，步道欄杆的木扶手多有毀壞掉落，只剩下底下的金屬底座，另外還有不少欄杆下方的原石支撐都傾倒，因此為了長輩的行走安全，市議員張錦豪發起會勘，希望能夠進行修繕，讓仁愛之家的長輩外出行走更安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。