煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告別，直呼「暗夜內看到曙光」，還有住戶哽咽地回憶亡父等不及都更就走了，至少自己終於等到了。

力霸皇家社區位在信義區永吉路上，鄰近永吉市場，是4棟屋齡39年的14層樓鋼筋混凝體建物，921地震隔年鑑定為海砂屋，總戶數223戶。更新範圍約940坪，將是1棟地上24層，地下5層的建築量體，總戶數312戶，預計2031年完工。

約70戶昨出席拆除祈福典禮，怪手象徵性拆除時，許多住戶爭相上前，用手機拍下家園最後一面，內心感觸滿滿。

住戶陳小姐回憶，小學時與家人住進新房相當開心，但幾年後就遇到屋內漏水，後來社區開始談都更，家人都同意。但她話鋒一轉，哽咽說父親離世前還很遺憾、難過地說等不到了，頻頻向天上父親說「我等到了。」

79歲鍾先生不諱言，隨著住戶全數搬走，他曾擔心都更走不下去，會不會再20幾年？知道可以拆除後，就像暗夜看到曙光。

該案同意戶早於前年遷出，但仍有不同意戶，實施者持續溝通，直至今年3月於都市更新及爭議處理審議會，促成最後一戶達共識，實施者4月撤回代拆案。

北市副秘書長王玉芬說，該案曾走向代拆這條路，是市府的信心、實施者的耐心和住戶的智慧完成協調，終於圓滿。