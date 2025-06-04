北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格」。市長蔣萬安承諾優先改善啟聰、啓明等學校，也強調市府勘檢人力有限，將研議自主檢查機制。

北市身心障礙者約12萬人，65歲以上人口達58萬人，身障、高齡等族群的無障礙需求已高達70萬人。今年3月最新統計，公共建築物場所應改善無障礙設施件數共9409件，待改善有5934件，占比達63%，8大類場所中以集合住宅、便利商店及金融機構、小學及國高中列前三名，分別是3596件、1318件及812件。

「進度當然不及格，但是又何奈？」台灣身權盟理事長張學恒舉過去他曾向某醫院反映，應該改善無障礙空間，尤其醫院更應要率先推無障礙，院方只有回稱建物需要房東同意有困難；但追問是否增加斜坡、升降機等，對方也不為所動。

張學恒認為，若是主管機關不積極介入，即便身障者不斷反映，推動進度還是很有限，尤其民間建物涉及到私有產權，改善更是牛步。

議員汪志冰說，待改善場所竟然包括最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，另外，還有人流眾多的捷運站及便利商店等。

儘管建管處每年都有編列千萬預算補助，每案補助上限45%，但這10年間，僅核發268件約7150萬元，顯然難以克服問題，需要提高補助。

蔣萬安說，公共場域太多，市府的勘檢人力有限，導致無障礙設施的改善時間拉長，將研議評估是否可自主檢查，若提前提出改善，可提高補助金額，以加速改善期程。

建管處長虞積學表示，提高補助上限，最高上限從補助每件30萬，提高至補助49萬元。

教育局表示，為改善校園無障礙環境，前年迄今已投入逾2.7億元，明、後年預計再投2億，啟明學校已改善，啟聰缺失涉及泳池周邊環境，今年盡速完成，未改善前會提供替代服務協助身障者使用。