聽新聞
0:00 / 0:00

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市配合中央推無障礙設施稽查及改善，不過推動26年，待改善場所還有6千件。圖／聯合報系資料照片
台北市配合中央推無障礙設施稽查及改善，不過推動26年，待改善場所還有6千件。圖／聯合報系資料照片

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格」。市長蔣萬安承諾優先改善啟聰、啓明等學校，也強調市府勘檢人力有限，將研議自主檢查機制。

北市身心障礙者約12萬人，65歲以上人口達58萬人，身障、高齡等族群的無障礙需求已高達70萬人。今年3月最新統計，公共建築物場所應改善無障礙設施件數共9409件，待改善有5934件，占比達63%，8大類場所中以集合住宅、便利商店及金融機構、小學及國高中列前三名，分別是3596件、1318件及812件。

「進度當然不及格，但是又何奈？」台灣身權盟理事長張學恒舉過去他曾向某醫院反映，應該改善無障礙空間，尤其醫院更應要率先推無障礙，院方只有回稱建物需要房東同意有困難；但追問是否增加斜坡、升降機等，對方也不為所動。

張學恒認為，若是主管機關不積極介入，即便身障者不斷反映，推動進度還是很有限，尤其民間建物涉及到私有產權，改善更是牛步。

議員汪志冰說，待改善場所竟然包括最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，另外，還有人流眾多的捷運站及便利商店等。

儘管建管處每年都有編列千萬預算補助，每案補助上限45%，但這10年間，僅核發268件約7150萬元，顯然難以克服問題，需要提高補助。

蔣萬安說，公共場域太多，市府的勘檢人力有限，導致無障礙設施的改善時間拉長，將研議評估是否可自主檢查，若提前提出改善，可提高補助金額，以加速改善期程。

建管處長虞積學表示，提高補助上限，最高上限從補助每件30萬，提高至補助49萬元。

教育局表示，為改善校園無障礙環境，前年迄今已投入逾2.7億元，明、後年預計再投2億，啟明學校已改善，啟聰缺失涉及泳池周邊環境，今年盡速完成，未改善前會提供替代服務協助身障者使用。

身障者 議員 蔣萬安 教育局 房東 北市

延伸閱讀

北市選會剔除百件罷瑤連署 蔣萬安：證明選委會獨立運作

北市議員簡舒培猛攻世壯運「台灣消音」 蔣萬安提一事轟「永遠雙標」

蔣萬安率藍營首長提訴願 黃偉哲：解鈴還需繫鈴人

北市議員批亂塗鴉破壞市容取締少 蔣萬安允加強巡查

相關新聞

煎熬25年北市信義區海砂屋拆除 居民哽咽：終於等到了

北市規模第4大的海砂屋都更案「力霸皇家社區」歷經25年整合，今年逾200名住戶終取得共識，昨拆除典禮上，住戶到場向家園告...

北市無障礙設施稽查26年 仍有近6千件待改善

北市推無障礙設施稽查及改善已26年，但至今待改善場所高達6千件，包含最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，民團批「進度不及格...

母癱妹病倒 21歲青年偕嬤賣菜扛家計

菜農林佳新日前在臉書分享，新北21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，偕七...

新北石門區公所環境教育 出磺口農場認識生態

石門區公所今年舉辦環境教育，特別選在石門在地山區的出磺口農場，從認識生態開始，大家一起走訪農場的每一個角落，在農場主人的導覽下，觀察動物，聞聞不同花草植物的味道，最後製作端午時節農家常常製作的草仔粿，深度的認識石門。

新北瑞芳國中旁道路拓寬完工 打造安全人行空間

為改善瑞芳國中至運動公園之間道路狹窄、會車不易與行人行走於車道上的危險情況，市議員林裔綺積極奔走協調，成功爭取經費推動道路拓寬與人行空間改善工程，並搭配校園圍牆退縮，目前已順利完工，為學生與居民打造更安全、更友善的通行環境。

新北萬里仁愛之家步道扶手毀損 議員會勘要修繕

位在萬里區的新北市立仁愛之家裡頭，有條通往龜吼的步道，因為萬里的天氣多雨，加上年久失修，步道欄杆的木扶手多有毀壞掉落，只剩下底下的金屬底座，另外還有不少欄杆下方的原石支撐都傾倒，因此為了長輩的行走安全，市議員張錦豪發起會勘，希望能夠進行修繕，讓仁愛之家的長輩外出行走更安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。