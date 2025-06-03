北市議員簡舒培猛攻世壯運「台灣消音」 蔣萬安提一事轟「永遠雙標」

世壯運上周落幕，民進黨議員簡舒培今質詢猛轟閉幕式「台灣消音」事件，市長蔣萬安回擊，閉幕是由新北負責，反批民進黨政府讓大阪世博沒有台灣館，批簡舒培「永遠雙標」，簡要求蔣依職權回答，一度要求暫停，場面火爆。

簡舒培質詢指出，世壯運閉幕放玖壹壹「世界都看見」但其中一句歌詞「我台灣來誒」台灣卻被改掉，詢問蔣萬安是否知情，蔣萬安表示「閉幕主要是新北市負責，包含表演流程都是，新北市負責，他事前並不知情。」

簡舒培說，世壯運是由雙北合辦，閉幕式把別人最重要的歌詞改掉，不只侯友宜要負責，且蔣萬安也要負責，且預算也是編在台北市文化局。

蔣萬安表示，尊重新北市整體規畫閉幕典禮，後來也有出來解釋，如果要用一致標準，今天大阪世博民進黨讓台灣不見，「為什麼沒有台灣館？」呼籲簡舒培不要雙標，要用一致標準。簡舒培隨即喊時間暫停，要求蔣萬安依自己職權回答不要胡扯。

蔣萬安說，這次世壯運讓進場選手拿中華民國國旗、衣服有國旗，反而民進黨2009年很驕傲舉辦的高雄執政世運，「你有看到選手拿或身上穿中華民國國旗嗎？」要用一致標準，而閉幕式則是由新北市規畫。

簡舒培說，這件事發生後，對蔣萬安撻伐不亞於侯友宜，那希望蔣能去要侯友宜負起責任。蔣萬安冷回，「關鍵是議員不要雙標」、「永遠的雙標」。