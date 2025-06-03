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土城樹林線高架段流標3次 移回新北自建6月再招標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。本報資料照
新北市土城樹林線如火如荼進行中。圖為樹林段工程。本報資料照

新北市長侯友宜日前宣布要把土城樹林線拿回來自己蓋，其中，土城高架段CQ880B已流標3次。新北議員林金結今質詢進度，新北捷運局長李政安說，今年4月移回來新北推動後，開始徵詢廠商的意見，目前意見搜集差不多，預計6月上網招標。

土城樹林線(捷運萬大─中和─樹林線第二期)，由第一期興建路段續沿土城金城路，在過明德路口附近路線爬升為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長13.3公里，共設2座地下車站，11座高架車站。

林金結說，萬大中和樹林線很多民眾關心是否會延宕，新北已經收回來自建，這條對於土城來說是重要命脈，何時可以發包、完工？李政安說，樹林線有3標，有2標已經發出去，其中高架段在土城區CQ880B標，今年4月移回來新北推動，開始徵詢廠商的意見，目前意見搜集差不多，預計6月上網招標。

議員蘇泓欽則關心即將通車的三鶯線，與中捷同樣採無人駕駛營運，若發生2023年台中捷運遭建案吊臂砸中釀成奪命事故怎麼辦？建議納入自動偵測，若偵測異物入侵軌道後自動煞停。此外，三鶯線軌道在鶯歌路、三樹路、國慶路距離民宅近，盼增設全罩式隔音罩，隔絕小型異物入侵，也可隔絕噪音及保障民眾隱私。

李政安指出，中捷列車上原無設置緊急按鈕，需由行控中心下達煞車指令，三鶯線月台、列車上均設有緊急按鈕，一按列車就會停下，此外列車前頭設置攝影機，會自動辨識異物並傳遞訊號到行控中心，由工作人員進行操作；至於全罩式隔音罩會再研議。

土城 台中捷運

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