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前股長涉貪放水火鍋店違規 北市建管處：配合司法調查

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

台北市建管處前郭姓股長涉貪瀆案。記者林佳彣／攝影
台北市建管處前郭姓股長涉貪瀆案。記者林佳彣／攝影

台北市「二本松涮涮屋」有火鍋愛馬仕之稱，爆出擅自變更用途，違規營業使用，台北市建管處時任股長郭姓男子被控未依法裁罰還收賄，檢廉今搜索約談相關人。建管處表示，全力配合司法偵辦瀆職案。

建管處表示，對同仁的風紀不法行為，一律採取零容忍立場，絕不包庇、絕不護短；已責成內部全力配合司法調查該案，將於瞭解案情後，強化廉政風險控管與教育宣導，杜絕類案發生，確保機關廉潔形象。

建管處說，廉政署現場扣押受理陳情案及後續裁罰的公文，並帶回1名使用科同仁到案偵訊；另要求建管處即時指派人員至疑涉違規使用的店家實地勘察，建管處均予以積極配合，後續若經查有違失，將依規定檢討行政責任。

建管處澄清，餐廳的地下室是附設「防空避難室」，屬擅自變更用途、擴大違規營業使用，應依法裁罰，而非即報即拆的違建

郭姓男子曾任職建管處違建科承辦、使用科股長，已於去年底離職。

檢廉接獲檢舉，2023年間郭男任職北市府建管處，赴二本松餐廳稽查時，明知餐廳新增違建物，地下室還作為營業使用等，有違規事實卻未依法裁罰，更涉嫌收受林姓負責人賄賂數萬元，郭、王姓工友、林涉貪汙治罪條例違背職務行收賄罪偵辦中。

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