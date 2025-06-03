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新北汐止城中里步道有花賞 萬朵仙丹陸續綻放

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
城中里步道仙丹目前盛開中，後續紫薇也要開了，歡迎大家一起來走走。 圖／觀天下有線電視提供
城中里步道仙丹目前盛開中，後續紫薇也要開了，歡迎大家一起來走走。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區城中里內有基隆河及茄苳溪步道，這幾年不斷的種花綠美化，一年四季都有花可以欣賞，最近粉嫩仙丹接力開花，有白色、粉色，現在是黃色仙丹進入滿開期，一球又一球的仙丹，整片看過去就像黃色花海一樣，真的很美。

從茄苳溪步道一路延伸到基隆河步道，一直以來，都是附近居民的後花園，散步或是騎自行車，邊看沿途風景，最近有五色仙丹接力登場，除了粉色及白色仙丹之外，現在是粉嫩的黃色仙丹進入滿開期，有些大開結成球狀，一球又一球，看起來好美，而且裡頭還有許多花苞，里長廖福賢說還會繼續開。

城中里長廖福賢指出，仙丹的花期大概有1個月左右，現在已經開了10來天了，後續花苞還蠻多了，會跟著一直開，預計10天左右會開花，現在盛開的是黃色仙丹，其中有一大區，本來是純黃色的，但隔壁是粉紅色的，可能花粉飛過來，現在有點變色了，淺淺橘色，還是很美。

廖里長很感謝環保志工們一起維護，尤其夏天澆水拔草，真的很辛苦，他也預告接下來是紫薇要開了，現在城中里上萬朵仙丹都在盛開中，緊鄰基隆河畔，可以散步休閒、欣賞美麗河景，歡迎大家有空來走走，看看美麗的花海。

粉紅色 汐止 基隆

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