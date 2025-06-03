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北市議員批亂塗鴉破壞市容取締少 蔣萬安允加強巡查

中央社／ 台北3日電
議員指出，公有設施等常遭塗鴉，但北市府取締案件少，公權力不彰，恐讓北市城市美學沉淪。台北市長蔣萬安今天說，會要求加強巡查，並向中央建議修法提高罰鍰。聯合報系記者余承翰／攝影
議員指出，公有設施等常遭塗鴉，但北市府取締案件少，公權力不彰，恐讓北市城市美學沉淪。台北市長蔣萬安今天說，會要求加強巡查，並向中央建議修法提高罰鍰。聯合報系記者余承翰／攝影

議員指出，公有設施等常遭塗鴉，但北市府取締案件少，公權力不彰，恐讓北市城市美學沉淪。台北市長蔣萬安今天說，會要求加強巡查，並向中央建議修法提高罰鍰。

蔣萬安今天下午率北市府官員列席台北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員秦慧珠表示，燈桿、公園等公共設施及民宅牆面等常遭人刻意噴漆塗鴉，這是違法行為，除影響市容景觀，更引發民眾不滿。

秦慧珠指出，從2021年至今，台北市民熱線1999共接獲5210件投訴塗鴉案，其中市府各局處公有建物或設施有1306件塗鴉案，但執行查緝機關，例如台北市環保局、警察局開罰件數少，認為公權力不彰、執法不力。

她表示，北市有8處河濱公園設合法塗鴉區域，在其餘區域塗鴉就屬非法行為，環保局可依廢棄物清理法裁處新台幣1200元至6000元以下、市警局可依社會秩序維護法裁處3000元以下罰鍰或申誡或由被害人提告毀損。

秦慧珠說，經統計北市有1306處公有建物、設施被塗鴉，地點包含台北市政大樓、新生高架橋下橋墩等，若市府放任以假塗鴉藝術之名，實則糟蹋他人財產與破壞公有設施，根本就是台北市城市美學沉淪，要求市府檢討。

蔣萬安答詢指出，有接獲環保局、警察局回報街頭塗鴉狀況，相關單位都有積極調閱監視器畫面查找行為人開罰，並委外廠商進行恢復原狀、清除清掃。

他表示，為有效遏止非法塗鴉行為，將從源頭加強防範，後續會向中央反映修法提高罰鍰，因目前最高罰鍰僅6000元，缺乏嚇阻力，北市府正積極向中央建議修法提高罰鍰至10萬元。

蔣萬安指出，有關北市執法端部分，相關單位將加強巡邏，並針對易遭塗鴉熱點地區加強巡查，環保局等轄管單位也會加強查緝，發現違法或違規塗鴉，一定依法究辦。

蔣萬安 環保局 北市府

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