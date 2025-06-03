新北萬里仁愛之家步道扶手毀損 議員會勘要修繕

位在萬里區的新北市立仁愛之家裡頭，有條通往龜吼的步道，因為萬里的天氣多雨，加上年久失修，步道欄杆的木扶手多有毀壞掉落，只剩下底下的金屬底座，另外還有不少欄杆下方的原石支撐都傾倒，因此為了長輩的行走安全，市議員張錦豪發起會勘，希望能夠進行修繕，讓仁愛之家的長輩外出行走更安全。

市議員張錦豪指出，這條步道可以通往熱鬧的龜吼，距離新落成的漁夫市集也不遠，仁愛之家的長輩都會走這條步道前往龜吼散步、吃飯，不過多處毀損的步道，也讓長輩行走起來有安全疑慮，日前也向區公所來提出修繕建議，目前公所已提出計劃並設計發包準備施工修繕。

新北市立仁愛之家主任謝鑫敏說，感謝張錦豪議員對於仁愛之家長輩居住環境的重視，這條步道是長輩外出採購、吃飯的途徑，毀壞的扶手欄杆讓長輩每一步行走都必須相當小心，好在在市議員與區公所的重視下，即將進行修繕，如此也讓長輩行走、外出都可以更安心。

萬里區公所將這個工程納入在國土署的計劃案中，目前已經進行到設計發包的階段，未來這條步道的設計發包經費將會由新北市府城鄉局支應。仁愛之家也相當感謝市議員與公所的協助，讓住在仁愛之家的長輩居住環境提升，外出行走也可以更安全。