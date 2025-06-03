新北瑞芳國中旁道路拓寬完工 打造安全人行空間

為改善瑞芳國中至運動公園之間道路狹窄、會車不易與行人行走於車道上的危險情況，市議員林裔綺積極奔走協調，成功爭取經費推動道路拓寬與人行空間改善工程，並搭配校園圍牆退縮，目前已順利完工，為學生與居民打造更安全、更友善的通行環境。

原先該路段因道路寬度不足，學生與行人被迫走在車道上，安全隱憂引發居民與家長長期關注。市議員林裔綺在傾聽地方聲音後，協助整合公部門與學校資源，成功協調瑞芳國中退縮圍牆、釋出空間設置人行道，並同步進行整體景觀與照明改善。

過去灰暗壓迫的道路，如今透過新設照明設施與友善鋪面，大幅提升行人夜間行走的安全感，也讓原本容易形成治安死角的區域煥然一新。此外，瑞芳國中原有的司令台亦同步改建為嶄新的學生舞台，讓校園空間更具彈性與現代感，為學生帶來更多元的學習與表演場域。

市議員林裔綺表示，感謝新北市工務局、瑞芳國中許校長及各單位的積極協助，讓這項攸關師生與居民安全的工程得以順利完工。未來也將持續關心地方建設，傾聽民意、回應需求，為打造更宜居的瑞芳努力不懈。

瑞芳國中校長許憶雯表示，圍牆退縮並改為通透式設計後，不僅讓學校視野變得開闊，原本封閉的空間也轉化為社區的一部分。現在不只學生上下學更安全，居民也常常利用新設的人行道散步、休憩，還能一窺校園內的綠意與學生活動，無形中拉近了社區與學校的距離。