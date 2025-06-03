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新北石門區公所環境教育 出磺口農場認識生態

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門公所辦理環境教育，讓公所同仁深度認識石門，也能應用在為民服務上。 圖／紅樹林有線電視提供
石門公所辦理環境教育，讓公所同仁深度認識石門，也能應用在為民服務上。 圖／紅樹林有線電視提供

石門區公所今年舉辦環境教育，特別選在石門在地山區的出磺口農場，從認識生態開始，大家一起走訪農場的每一個角落，在農場主人的導覽下，觀察動物，聞聞不同花草植物的味道，最後製作端午時節農家常常製作的草仔粿，深度的認識石門。

石門區長吳家兆指出，每年都會有不同的環境教育安排，帶領同仁認識不同的環境與生態，這次來到出磺口農場，在農場主人的帶領導覽下，與同仁們一起感受農場的生態環境，也期待透過與同仁們一起更加深度的認識石門，未來在為民服務的工作上，能夠更加理解民眾的需求，更有感、有效率的為民服務。

出磺口農場陳國志說，這次準備了深度的探索行程帶著公所員工一起感受山間生態與傳統農家的生活，為此也相當感謝區長對於地方產業的重視，親自帶領同仁走訪農場，讓農場的一草一木、活動產業都能夠讓更多人認識與有所體驗。

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