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2025夏季街頭盛事 新北兩大賽事報名開跑

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2025夏天最受矚目的第2屆「街頭學校 School Of The Street」即將登場，延續去年為期3個月的主題式室內展覽及連續3個週末的戶外系列活動，今年主題聚焦「人、地、未來」，探索及挖掘新北的街頭記憶，將串聯學校社團、街舞、知名音樂人、DJ及塗鴉藝術家，並攜手嘻哈圈饒舌、塗鴉、街舞三大重量級賽事，於6月27日起至9月21日讓府中地區沉浸在街頭文化的潮流裡。

文化局表示，「MADSTREET狂熱街頭」饒舌比賽與「墨路行者」國際塗鴉大賽，將於今夏掀起新一波街頭文化浪潮！兩大賽事今年度（114）報名即日起至6月30日止，獎項包括冠軍、亞軍、季軍及最佳人氣獎，饒舌比賽分為校園組與激鬥組，兩賽事總獎金共30萬元，誠摯邀請國內外所有熱愛街頭藝術的朋友共襄盛舉，在新北揮灑創意、角逐豐厚獎金。另外「2025新北國際街舞大賽」也將於8月2日至3日在板橋體育館登場，歡迎民眾免費索票觀賽。

文化局指出，「MADSTREET狂熱街頭」在新北市落地生根，成為每年饒舌界關注的焦點，今年港澳賽事將選出2名代表來台參加8月在新北府中舉行的總決賽。此屆賽事評審陣容空前堅強，包括Young Lee、春艷、RPG、Nike及金曲製作人陶逸群，為參賽者帶來專業與風格兼具的實力審核。

文化局表示，「墨路行者」國際塗鴉大賽歷年來吸引來自世界各地的塗鴉高手齊聚決賽現場，今年評審團邀請加拿大The Seventh Letter成員Awie、馬來西亞塗鴉藝術家Katun，以及風格融合Old School與未來主義的荷蘭藝術家Fleksone擔任評審。觀眾不僅能欣賞參賽者現場大面積創作，還有機會近距離目睹評審即興揮毫，感受街頭藝術的爆發力。

「2025新北國際街舞大賽」除了可以欣賞精采高手對決、專業評審與頂尖舞團演出外，新北市政府青年局也於7月1日至2日在黎明技術學院舉辦「街舞職涯推廣分享營隊」，無經驗亦可參加，免費限額招生至6月25日止。

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街舞 文化局

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