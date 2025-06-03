新北綠竹筍產季開跑 青農陳全福奪新北筍王

新北市農業局舉辦新北筍王爭霸戰，同時宣布綠竹筍產季今開跑。今年由16區100位農友參賽角逐新北筍王，經過評選後，冠軍由新店區綠竹筍栽培達人陳全福奪得。

新北是全國綠竹筍最大產區，產地超過全市一半以上的行政區，尤以五股、三峽及八里為大宗，是新北重要的綠金產業。為提升綠竹筍產業競爭力，新北市先後辦理區級、市級評鑑比賽，參賽農友將當天採收的鮮筍送至會場，經過外觀、色澤、柔嫩度及糖度等一系列項目評比後，最高分者獲得筍王稱號。本屆市級評鑑新北筍王由新店區陳全福獲選，甜筍王則由泰山區唐德輔獲選。

31歲青農陳全福是去年新北甜筍王陳能恭的兒子，從祖母開始三代人已種植綠竹筍近40年，7年前回到新店與父母一同種筍，分享種植出優良綠竹筍的秘訣是以友善農法、用心照顧綠竹筍，同時也特別感謝祖母及父母的支持與陪伴，用優良綠竹筍將孩子撫養長大。另外今年新北「甜筍王」泰山區唐德輔也是去年全國優質安全綠竹筍評鑑「溯源組」甜筍王。

新北綠竹筍不論品質或口感享譽全台，以星級食材聯名知名餐飲，新北健康三寶—綠竹筍與台北遠東香格里拉館外餐廳-望月樓、台北凱達大飯店、JR 東日本大飯店台北及饗賓餐旅集團-饗食天堂、果然匯、真珠台灣佳味合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合，跨至台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，全台共計28家合作餐廳，讓外縣市的民眾也能品嚐新北最當季的綠竹筍。