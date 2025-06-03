向家園告別等25年！信義區海砂屋終於都更 她哽咽：天上的爸爸等不及就走了

北市信義區「力霸皇家社區」海砂屋都更案，一度因為「釘子戶」，險些走上市府代拆之路，歷經25年整合，今年全體住戶終達共識。今天拆除祈福典禮上，3成住戶到場見證，向家園告別，有住戶生前遺憾沒等到，他女兒今感動至少自己等到了。

力霸皇家社區共有223戶，今天有70戶出席拆除祈福典禮。正當怪手象徵性拆除時，許多住戶爭相上前，用手機拍照留念，有感動、有如釋重負，每個人內心感觸滿滿。

力霸皇家社區都更重建委員會主委洪谷蘭坦言，都更程序非常冗長，「我們是在同一條船上」，最重要是住戶間溝通與團結，每個人都有想法，磨合花很長時間，220幾戶等了最後一戶1年9個月，她大嘆「我們的青春歲月啊。」

洪谷蘭認為，地主戶跟實施者的專業資訊落差太大，她希望市府對於都更案能給予更多相關法律諮詢等服務，也要感謝市府、委員等都更相關單位過去的幫忙與把關。

住了約30年的鄭先生與妻子回憶，家中受損不大，一度搬出去又搬回來住，直至2023年與其他住戶搬走，目前在外租屋。他們不諱言，一直都是支持都更，也認知到整合本身就是一件難事，尤其戶數超過200戶，如今好不容易要拆了，今天回來做「最後巡禮」。

居住30多年的79歲鍾先生不諱言，起初因條件不佳而反對都更，前幾年條件改變後，立場才轉為支持。隨著住戶全數搬走後，他曾擔心都更走不下去，會不會再進行20幾年；對於先前最後一戶遲遲不同意，他認為，「已經走20多年，不差這1、2年，當知道通過可以拆除後，就好像是暗夜內看到曙光，心情是很快樂的。」

陳小姐與其他住戶用手機紀錄拆除這一刻，她憶及小學時與家人住進新房相當開心，幾年後就遇到屋內漏水等狀況，後來社區開始談都更，家人的立場都是同意。陳小姐眼眶泛紅、哽咽地說，「我爸爸等不及就走了」，他要走之前，還很遺憾、難過地說他等不到，她感動至少自己等到了，也在場向天上的父親說「等到了、等到了。」