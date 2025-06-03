假黃仁勳詐騙..北市議員轟臉書「貓捉老鼠」 蔣萬安提3點否則開罰

輝達執行長黃仁勳宣布海外總部落腳北士科，也因黃仁勳熱，現在臉書等充斥假冒黃仁勳的詐騙廣告。蔣萬安今赴議會總質詢，議員曾獻瑩在議場連播多支假冒黃仁勳的詐騙廣告，還有影片點閱數達16.2萬人。蔣萬安表示，會請法務局研議根據消保法，該怎麼就怎麼罰。

議員要求蔣萬安當全台的「打詐英雄」。蔣萬安表示，市府已經有正式要求臉書，第一，必須提供社團或粉專背後相關資料；第二，通報即刻下架；第三，要有完善的打詐計畫，不僅針對台灣臉書，也發函給美國臉書，如果後續不配合，就會依照消保法開罰。

蔣萬安今赴議會總質詢，曾獻瑩質詢詐騙集團猖獗議題，不過社群平台卻放任不管，把關機制消極，「有通報的就下架，沒通報的廣告就繼續上。」曾說，今年1至4月，光台北市民就被詐騙52億元，北市警局也努力抓詐騙，同樣1至4月，警察局通報平台下架的詐騙廣告則數有7010則，其中6948則於24小時內下架，62件未於24小時下架。

曾獻瑩質疑，這些非常明顯的詐騙廣告，且在社群平台一直出現，甚至民眾點擊進入聯結，還會強調粉專是經過臉書等認證，但明顯的詐騙廣告，卻只有Meta臉書、IG看不出來，放任詐騙廣告充斥，甚至Meta臉書還大玩「貓捉老鼠」，「有通報的就下架，沒通報的廣告就繼續上。」

法務局長連堂凱說，北市府發函後，美國臉書還沒有回覆，台灣臉書公司堅持臉書的網站管理沒有權益，但沒有提出具體內容提及管理範圍到哪裡。

曾說，北市府也曾發函數發部，不過數發部一開始沒有具體作為，直到市府催促，才有第一次的開罰，但卻是輕輕依照違反實名制各開罰兩案100萬元。蔣萬安坦言，針對Meta這麼大的跨國企業，罰100萬的確是輕罰，如果平台不針對猖獗的詐騙廣告處理，北市府會依法開罰。

曾獻瑩質疑，台灣臉書公司地址就在市府隔壁的松仁路，針對容易判斷的詐騙廣告卻都不處理，讓警察疲於奔命？沒有道理平台一直賺廣告費，卻沒有盡到保護消費者責任，要求市府研議對策，並且應該一案一罰。

蔣萬安說，法務局會來研議，最重要是要臉書Meta改善，針對猖獗廣告下架，避免這麼多詐騙廣告刊登社群平台，根據消保法，該怎麼就會怎麼罰。