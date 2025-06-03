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母腦中風癱瘓妹也病倒 他跟7旬嬤賣菜扛家計 網友送暖

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北一名21歲青年胡翔詠與7旬阿嬤在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影
新北一名21歲青年胡翔詠與7旬阿嬤在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影

「最強菜農」林佳新臉書分享，新北一名21歲青年在中和圓通路市場賣菜故事，因母親、胞妹近年先後病倒，凌晨開貨車去批貨，跟7旬阿嬤一同在市場賣菜。記者今天找到本人，胡翔詠低調地說，只是盡本分照顧家人「事情遇到就遇到了」，盼珍貴資源留給更需要的人。

圓通路市場是新北市中和當地早市，胡翔詠凌晨2、3時便到濱江果菜市場批貨，阿嬤4時多出攤，兩人分別接待客人、整貨，買氣較差時，胡則抓緊時間兼差跑外送，直至中午回來收攤，如此日復一日。胡翔詠大學本就是半工半讀，大三時媽媽突然中風病倒，便一肩扛起家中生計，不料屋漏偏逢連夜雨，半年前妹妹得腦血管炎，幸好近期病情好轉，對這一切他坦然地說「事情遇到就遇到了」，不會想太多。

胡翔詠阿嬤說，女兒生病前跟她在市場賣菜，不曾想女婿賭博成性，女兒3年前腦中風，在加護病房住了一個多月，醒來中風癱瘓，丈夫人卻不見了，孫子一肩扛起批貨賣菜不喊苦，欣慰地說「這孩子是來報恩的」，且左鄰右舍知道她的腰不好也都會幫忙，令她感到窩心。先前發文是因菜攤在市場後半部，生意慘淡，希望透過影片讓大家知道他們，進而來買菜。

影片在社群發酵後，阿嬤笑說，這幾天買氣很不錯，中午菜就賣光了，很感謝大家的暖心，不過她強調，他們還能維持生計，因此婉拒不需要任何捐款、物資捐助，盼資源應留給更需要的人。

新北一名21歲青年胡翔詠與7旬阿嬤（紅衣者）在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影
新北一名21歲青年胡翔詠與7旬阿嬤（紅衣者）在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影
新北一名21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影
新北一名21歲青年胡翔詠在中和圓通路市場賣菜。記者劉懿萱／攝影

阿嬤 腦中風

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