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影／北市最大規模海砂屋都更案 「力霸皇家社區」歷經25年今拆除

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮，昇陽建設副董事長麥修瑋（前右）、台北市議會議長戴錫欽（後左二）、台北市政府副秘書長王玉芬（前左）一同出席典禮。記者余承翰／攝影
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮，昇陽建設副董事長麥修瑋（前右）、台北市議會議長戴錫欽（後左二）、台北市政府副秘書長王玉芬（前左）一同出席典禮。記者余承翰／攝影

北市最大規模的海砂屋都更案「力霸皇家社區」，列管為海砂屋已有25年，期間因為「釘子戶」，該案卡關近2年，實施者一度向市府申請代拆，直至今年全體住戶終達共識。實施者今辦拆除祈福典禮，超過50位住戶到場，拿起手機紀錄家園最後一眼。

力霸皇家社區位在信義區永吉路上，鄰近永吉市場，是4棟屋齡39年的14層樓鋼筋混凝體建物，921地震隔年2000年鑑定為海砂屋，總戶數223戶。鑑於多次天花板崩塌、外牆磁磚掉落等狀況，昇揚建設投入整合，2009年擔任該都更案實施者，市府2012年核定都更事業計畫、2022年核定權利變換計畫。

該案同意戶早已於2023年遷出，但仍有不同意戶，實施者持續溝通，2023年自辦2次協調會，去年申請代拆後，市府召開2次公辦協調會。北市府強調，秉持「真誠磋商」精神，直至今年3月於都市更新及爭議處理審議會，促成最後一戶達共識，實施者4月撤回代拆案。

北市府副秘書長王玉芬致詞提及，該案曾走向代拆這條路，是市府的信心、實施者的耐心和住戶的智慧，今年完成協調，歷時25努力，終於圓滿。市府迄今依都市更新條例受理都更代拆申請共25件，迄今已協調成功、執行等20件中，11件於蔣市府任內完成，還有5案尚在協調；蔣市長上任以來，執行3件代拆案，市府堅定執行代拆，成績有目共睹。

北市議會議長戴錫欽表示，站在此處感慨萬千，他擔任議員快要24年，也有親戚住在此，因此了解住戶間對於拆除與否都有各自想法。他肯定蔣市府簡化程序、降低門檻等都更政策調整，讓住戶與建商達雙贏，市府辦理代拆案平均485.9天，該案經他協助縮短近3個月至405天，「等這麼久，終於等到了。」

昇陽建設總經理魏岱霖說，歷經百轉千迴終於到今天，終於要拆屋，感謝歷任市長、都發局、更新處等市府單位指導，昇陽建設也很用心處理個案住戶。從開始參與都更案至今18年，感謝住戶全力支持，接下來從拆除、開挖到興建等程序，公司將採嚴謹方式規畫，希望早日完成新大樓，讓住戶開心入住。

該案更新範圍約940坪，將是1棟地上24層，地下5層的建築量體，總戶數312戶，預計2031年完工。

北市府副秘書長王玉芬今出席「力霸皇家社區」海砂屋都更案拆除祈福典禮。記者林佳彣／攝影
北市府副秘書長王玉芬今出席「力霸皇家社區」海砂屋都更案拆除祈福典禮。記者林佳彣／攝影
「力霸皇家社區」位在北市信義區永吉路上，鄰近永吉市場，921地震隔年2000年鑑定為海砂屋。記者林佳彣／攝影
「力霸皇家社區」位在北市信義區永吉路上，鄰近永吉市場，921地震隔年2000年鑑定為海砂屋。記者林佳彣／攝影
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮，昇陽建設副董事長麥修瑋（左二）、台北市議會議長戴錫欽（右三）、台北市政府副秘書長王玉芬（左三）一同出席典禮。記者余承翰／攝影
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮，昇陽建設副董事長麥修瑋（左二）、台北市議會議長戴錫欽（右三）、台北市政府副秘書長王玉芬（左三）一同出席典禮。記者余承翰／攝影
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮。記者余承翰／攝影
位於台北市信義區的力霸皇家社區在921地震隔年被鑑定為海砂屋建築物，在歷時25年後終於促成223戶住戶共識，今天舉辦拆屋祈福典禮。記者余承翰／攝影
北市海砂屋都更案「力霸皇家社區」更新後模擬圖，將是1棟地上24層，地下5層的建築量體，總戶數312戶，預計2031年完工。記者林佳彣／攝影
北市海砂屋都更案「力霸皇家社區」更新後模擬圖，將是1棟地上24層，地下5層的建築量體，總戶數312戶，預計2031年完工。記者林佳彣／攝影
北市「力霸皇家社區」海砂屋都更案，列管為海砂屋已有25年。記者林佳彣／攝影
北市「力霸皇家社區」海砂屋都更案，列管為海砂屋已有25年。記者林佳彣／攝影
北市「力霸皇家社區」海砂屋都更案，列管為海砂屋建物已有25年，實施者今辦拆除祈福典禮，超過50位住戶到場見證，拿起手機紀錄家園最後一眼。記者林佳彣／攝影
北市「力霸皇家社區」海砂屋都更案，列管為海砂屋建物已有25年，實施者今辦拆除祈福典禮，超過50位住戶到場見證，拿起手機紀錄家園最後一眼。記者林佳彣／攝影

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