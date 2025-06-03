新北公園部分監視器年久失修 議員籲提高覆蓋率強化公園安全

新北市公園監視器設置不足、設備老舊問題浮上檯面，地方議員指出，新莊區黃城公園今年3月發生孩童遭陌生人攻擊事件，家屬申請調閱監視器畫面，卻因畫質模糊與設備斷訊，無法還原案發過程，形同失去追查利器。

據市府統計，新莊區近三年平均每年發生24件公園刑案，新北市去年更累計達250件。新北市議員陳世軒指出，目前新莊區僅33%的公園裝有監視器，且多數設備裝設於民國95年，已服役近20年，遠超監控設備正常壽命。他更揭露，區內竟有43處監視器無畫面或故障維修中，形同「監控黑洞」，急待改善。

板橋區公所表示，57座公園中有23座設有監視器，設置多半應民眾反映，主要監控公廁出入口。而新店區公所則持保留態度，認為公園為開放性空間，設監視器恐引發隱私疑慮，若涉及重大治安問題，則由警政機關設置處理。

新北市景觀處則說明，各區公園是否設置監視器由區公所主導採購，未必主動向上提報。依據「新北市治安監視錄影系統設置管理要點」，治安用監視器應由警察局統一規畫設置，並應考量公共安全與人民權益間的平衡。

針對監視器效能與公園治安問題，陳世軒強調，市府應盡速編列預算，全面汰換畫質模糊、年久失修的老舊設備，提升解析度與系統穩定性，同時擴增監視器設置點位，優先強化治安風險高的公園區域。他也指出，應積極提升整體覆蓋率，避免公園淪為監控死角，並建立定期檢修與維護機制，防止設備長期「黑畫面」或故障卻無人處理，才能真正發揮監視器的預警與追查功能，守護市民安全。

新北市議員劉美芳則指出，公園監視器應兼顧治安防護與市民隱私，強調「守護治安、尊重隱私」應成為雙軌原則。她建議市府統整各區大型公園，由區公所與農業局景觀處主導，優先在兒童常活動的區域、公廁出入口、偏僻角落及曾發生治安事件的地點布建監視器，同時避開住家陽台、商家門前等私領域可見範圍，以減少民眾被監視的不安感。

對於設備老舊失效的問題，劉美芳也主張建立定期檢修與汰換機制，建議三年一檢，並整合跨局處資源，依照治安熱點分級推動設置計畫。她強調，「市民安全不能靠運氣」，呼籲市府將公園安全升級納入市政核心，跨局處協力排除推諉，讓科技成為守護市民日常的基本配備。