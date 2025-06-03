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綠北市議員陳怡君涉助理費案起訴 地方人士嘆：明年要選「極困難」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨台北市議員陳怡君（中）涉詐助理費，偵結起訴。圖／本報系資料照
民進黨台北市議員陳怡君（中）涉詐助理費，偵結起訴。圖／本報系資料照

士林地檢署偵辦民進黨北市議員陳怡君涉詐領助理費案，今偵查終結，將依貪汙治罪條例等罪，起訴陳怡君等7人。由於明年就是選舉年，地方人士嘆，儘管陳怡君地方選服非常熱心，也很認真，不過涉及助理費案被起訴，明年要選，可能難度很高。

「台派對政治人物的操守要求，更是特別高，陳要再選極其困難。」熟識陳怡君的地方人士嘆，儘管陳怡君當議員對地方服務相當熱心，也非常認真，常跑選服跑到半夜，不過議員只要涉及到這個，不管後續法院判決如何，明年黨內提名就可能不見了。

他也說，尤其選民常常喜新厭舊，遇到這種事，除了黨內初選可能就會有問題，地方也很難經營，尤其「民進黨哪一個人被起訴，還可以被提名？」民進黨支持者跟國民黨不一樣，「遇到這種事情，選舉就是『死』」。

對於背後是否有派系內鬥？地方人士認為，陳怡君原本是正國會，後又往英系靠，如果沒有派系在背後，很多資料檢察官怎麼拿得到？只能說陳怡君助理費這種事做得太粗糙，目前黨內已經聽說許多新人要挑戰中山大同。

民進黨內人士說，陳怡君被起訴，的確會影響明年是否能掛民進黨參選，但還是要等陳延押或交保等後續發展。另名黨內人是直言，黨主席賴清德上任後，只要有起訴就得停權或開除黨籍，如果陳怡君要繼續選，可能就不能掛民進黨籍，但綠營支持者「蠻有聖人病」，如果掛無黨籍應該是沒機會了。

陳怡君 議員 民進黨

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