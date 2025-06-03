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影／新北市府臉書賀14周年 侯友宜上演沙拉擺盤技

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會。記者李定宇／攝影
為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會。記者李定宇／攝影

為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會，市長侯友宜並親自上演沙拉擺盤技，新北市議員林金結表示，活動結合藝術、在地食材與市民參與的餐會，讓新北市不只是宜居城市，更是充滿創意與文化魅力之都。

新北市長侯友宜表示，新北市擁有海岸、山林、河川與豐富的人文，造就多元而獨特的城市風景，這場餐會將藝術帶入日常，不只走進展廳，更走入餐桌。希望藉由這樣的文化實踐，讓藝術親近你我，讓生活處處充滿驚喜與啟發，打造既溫暖又具創意的文化城市，讓市民隨時看見這座城市的美、聽見藝術的聲音、品味文化的溫度。

餐會透過「我的新北市」社群抽獎活動，由上千則留言中抽出幸運粉絲朋友們參與，並選用新北在地食材及鶯歌陶次瓦代代合作會陶瓷器皿，融合大漢溪流域的自然景緻和美術館戶外裝置；主廚則以綠竹筍佐黃西瓜詮釋清新，瑞芳小卷襯椰奶泡沫再現海溪交會，貢寮九孔鮑結合三峽蜜香紅茶凸顯鮮甜。

新北市議員林金結表示，透過新聞局舉辦這場結合藝術、在地食材與市民參與的餐會，不僅展現新北市多元豐富的文化底蘊，更讓市民有機會實際體驗「藝術融入生活」的美好理念。從食材到器皿、從展覽到互動，每個細節都能感受到市府對城市美學用心經營，讓新北市不只是宜居城市，更是充滿創意與文化能量的魅力之都。

新北市議員江怡臻也說，「我的新北市」粉絲頁是最具影響力的官方臉書之一，去年在大都會公園舉辦NSO交響音樂饗宴，今年則在新北美術館享用在地美食和爵士樂，也是回饋廣大粉絲支持。江怡臻說，社群已是民眾生活，也是獲得公部門訊息的重要管道，期盼市政府各單位能持續努力經營社群，拓展為民服務觸角。

新聞局長李利貞表示，「我的新北市」官方社群的粉絲朋友，過去14年堅持「新北大小事，都在我的新北市」的初衷，從政策推廣到文化活動，從資訊傳遞到情感連結，粉絲數也成長到將近103萬，為全台縣市最具人氣的官方帳號，見證新北市成長。

新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會，市長侯友宜並親自上演沙拉擺盤技。記者李定宇／攝影
新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會，市長侯友宜並親自上演沙拉擺盤技。記者李定宇／攝影
為慶祝「我的新北市」臉書官方粉絲團成立14周年，新北市府今在新北美術館舉辦「食在新北 藝饗未來」藝術餐會。記者李定宇／攝影
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