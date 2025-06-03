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北捷遊憩公司徵總經理 年薪上看278萬元

中央社／ 台北3日電
兒童新樂園。圖／台北捷運公司提供
兒童新樂園。圖／台北捷運公司提供

台北捷運公司7月1日成立子公司北捷遊憩公司，即日起公開徵求總經理及營運副總經理，總經理月薪16至17萬元，另有最高4.4個月年終、考核及績效獎金，年薪上看278.8萬元。

台北捷運公司近期在104人力銀行網站上，公布北捷遊憩公司總經理及營運副總經理的職缺，前者工作內容為依據法令及董事會決議綜理公司一切業務，後者則是協助總經理營運相關業務，2職缺皆開放報名至15日截止。

在條件部分，總經理一職須具中華民國國籍且不得兼具外國國籍，並曾在200人以上的國內外表演場館、旅遊交通等相關產業，擔任副總經理以上職務2年；或曾在國公營事業、資本額新台幣1億元以上的國內外民營企業、研究機構等，擔任副總經理以上職務2年。

副總經理一職同樣須具中華民國國籍且不得兼具外國國籍，並曾在200人以上的國內外表演場館、旅遊交通等相關產業，擔任一級主管以上職務2年；或曾在國公營事業、資本額1億元以上的國內外民營企業、研究機構等，擔任一級主管以上職務2年。

至於薪資待遇，北捷指出，總經理月薪約新台幣16至17萬元，副總經理約13至14萬元，除每年12個月薪資外，另有約1個月薪資的年終獎金，及依個人年度績效評核發給考核獎金，還有視公司當年度盈餘狀況核算的績效獎金，3類獎金全年合計最高4.4個月。

以此推算，總經理年薪上看278.8萬元，副總經理最高可達229.6萬元。

北捷表示，此次徵才為公開遴選，應徵者除提供學經歷相關證明文件外，另須提具市場分析、營運管理規畫、風險分析等經營計畫資料，由公司初審後，提送台北市政府遴選小組進行複審及面試，再報請公司董事會正式委任或僱用。

北捷為強化專業管理及分眾企業化經營理念，與台北市政府共同出資6000萬元，將在7月1日成立專營小巨蛋、兒童新樂園及貓纜事業的北捷遊憩公司。

月薪 國籍 台北捷運

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