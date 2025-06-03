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新北5日就博會釋出3千職缺 科技製造業大舉徵才

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，以科技製造業為徵才大宗，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看75K，全球傳動尋覓會計主管人才起薪60K，添好運徵求店主廚起薪53K，桓達科技招募機構及硬體資深工程師起薪50K。整體釋出3000個就業機會，是求職、轉職的好機會。

新北市勞工局指出，這場就博會邀請精材科技、台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動、台灣水泥、欣興電子、小北百貨、統一超食代、屈臣氏、太平洋崇光百貨、初魚餐飲集團、路易莎咖啡等55家知名廠商參與，提供超過3000個工作機會，歡迎即將畢業的青年或有求職、轉職及兼職需求者來尋覓機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，6月是畢業季，新北接續在校園徵才之後，積極籌備就業博覽會協助社會新鮮人銜接職場。在全球AI浪潮下，為延攬人才，許多企業也將「AI運用」納入求才考量，彈性調整學經歷及科系要求，積極向跨領域人才招手，尤其是科技製造業更為明顯。此次徵才廠商家數中，有近半數為科技製造業，不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺；整體職缺數由科技製造業及旅宿餐飲業並列最大宗，職缺占比皆約3成2。

薪資方面，大樹藥局招攬門市藥師月薪上看75K，全球傳動尋覓會計主管人才起薪60K，添好運徵求店主廚起薪53K，桓達科技招募機構及硬體資深工程師起薪50K。為迎接暑假將至，現場亦釋出超過600個兼職職缺，市民通勤好幫手－微笑單車徵求調度及維護計時人員時薪上看240元，歐華酒店機電工務時薪230元起，黑貓宅急便理貨人員時薪220元起。

活動現場設有「履歷健診」及「手語翻譯」等服務專區，也邀請銀髮人才服務據點、婦女及中高齡者職場續航中心等單位設攤宣導，量身規畫專屬就業服務

為協助婦女回歸職場，現場提供「婦女再就業計畫」諮詢，因家庭因素退出勞動市場180天以上的婦女，向公立就業服務機構辦理求職登記並經推介，上工後連續受僱同一雇主90天，最高發給3萬元獎勵金。

新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局6月5日上午10時至下午3時，在市府6樓大禮堂辦「新北市就業博覽會」，現場釋出3000個職缺。圖／新北市勞工局提供

職缺 勞工局

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