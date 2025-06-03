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淡北道路高壓電纜遷移啟動交維 7月起夜間封閉台2乙線
配合淡北道路工程進行，新北市新工處將於6月4日起分階段實施交通維持措施，辦理高壓電纜遷移與埋設作業。首階段自6月4日至30日，將縮減民權路92巷部分路寬；第二階段自7月1日至9月30日止，夜間封閉台2乙線部分路段，提醒用路人配合改道、注意交通安全。
新工處指出，因現有台電高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置產生衝突，須辦理管線遷移與人孔埋設。該工程自去年12月啟動，至今已完成民權路中央分隔島人孔遷移與部分路側管線埋設。後續橫越台2乙線的管線工程將影響交通，故分兩階段進行，並選擇夜間施工，降低對通勤族的衝擊。
第一階段自6月4日至6月30日，施工範圍位於民權路92巷福德宮前路段，將縮減部分道路寬度。第二階段則自7月1日起至9月30日止，於每日晚間10時至翌日清晨6時，封閉台2乙線11K+650至11K+750往淡水方向路段，並引導車輛改道行駛民權路92巷。
新工處呼籲，民眾行經施工路段務必減速慢行，遵從現場指揮人員引導與交通標誌指示，以維護通行安全。
新北市工務局表示，淡北道路工程進度穩定，目前淡金路及關渡大橋匝道範圍內高架橋墩已完成，預計下半年開始進行橋面版推進及橋梁吊裝。全線預定於民國118年完工通車，未來可望紓解台2線竹圍至紅樹林路段的交通瓶頸。
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