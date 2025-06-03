稱統一獅改編台灣尚勇引球迷不滿 新北文化局致歉

新北市文化局長張䕒育昨天在議會時說，「統一獅改編台灣尚勇，變成統一尚勇」，引發球迷反彈。中職會長蔡其昌發文強調，是先有「統一尚勇」。新北市文化局今天表示，對於口誤誠摯致歉。

2025雙北世界壯年運動會5月30日舉行閉幕典禮，饒舌天團玖壹壹歌曲中歌詞「我台灣來欸」消音，引起討論。新北市政府文化局5月31日表示，音樂到口號經過全新改編與融合，希望各國選手認識台灣文化。

新北市議會昨天進行業務質詢，民主進步黨籍議員張錦豪質疑，消音是否有政治考量，「誰授意改歌詞」。張䕒育表示，應援曲可依照活動不同改編歌詞，沒有誰授意的問題，且改編有取得音樂公司同意及授權。

不過，張䕒育在回覆時稱，「比如說統一獅，他就改編台灣尚勇變成統一尚勇」，引發球迷不滿。對此，蔡其昌在社群平台Threads發文表示，「是先有『統一尚勇』，才有『臺灣尚勇』，誰幫我轉達新北市府一下。」

新北市文化局今天以訊息說明，於質詢場合中，因口誤將應援曲版本原由描述錯誤，誠摯致歉。對於應援曲在球場上的情感價值，始終心懷敬意，也理解這首歌對球迷與樂迷的重要意涵。

文化局表示，此次說明未臻周全，造成誤會與困擾，虛心檢討，未來公開發言與相關表述，會秉持更審慎、精確的態度，避免類似情形再次發生。