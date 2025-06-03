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三峽車禍過後 化悲傷為力量 安溪國中串聯多校大合唱
5月19日新北三峽北大國小旁發生嚴重事故，肇事余姓老翁衝撞行人及騎士，造成3死12傷，相隔13天後，余姓老翁也死亡，整起事故共4死11傷，這一悲劇帶給地方相當大的衝擊與悲傷，受害者、目擊者餘悸猶存，三峽地區多所學校最近共同錄製「手牽手」這首歌，希望透過歌曲的力量，溫暖彼此的心。
該首「手牽手」歌曲錄製行動，由安溪國中發起，獲得三峽地區的高中、國中、國小等學校響應，新北教育局長張明文、三峽區長施玉祥等人也給予支持。
歌曲註解上寫到「在悲傷中，我們選擇牽起彼此的手；在困難中，我們用音樂來傳遞希望。讓彼此的愛與關懷在歌聲中流動著，願這首歌陪伴三峽人一起走過傷痛，愛的祝福與力量唱進心裡悄悄發芽，謝謝大家成為面對未來挑戰的力量」。
新北市議員江怡臻說，519發生的這起重大車禍，至今仍有許多悲痛與恐懼，聽到由三峽區高國中小師生共同錄製的歌，心情無比感動，能讓人得到平靜的力量。
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