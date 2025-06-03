北市無障礙改善被批牛步 26年仍6千不合格捷站學校在列

台北市從民國88年起配合中央推無障礙設施稽查及改善，不過推動26年，待改善場所還有6千件，包含人潮多的捷運車站、學校等，又以集合住宅待改善約3千6百件居冠。議員汪志冰批評改善無障礙進度牛步，建管處應研議替代改善方案，並考量提高補助誘因等。

市長蔣萬安表示，正因公共場域太多，市府的勘檢人力有限，導致無障礙設施的改善時間拉長，將研議評估是否可自主檢查，若提前提出改善，可提高補助金額，以加速改善期程。建管處長虞積學表示，每一類別場所的無障礙清查都還在持續進行，只要勘檢完需改善都會要求改善完成；對於既有建築物的無障礙空間改善，只要有明確的改善期程，建管處都會盡力輔導。

根據民國104至113年統計資料，北市這10年間，身心障礙者約12萬人，65歲以上人口成長1.5倍達58萬人，身障、高齡等族群的無障礙需求已高達70萬人。

不過汪調閱資料發現，台北市的無障礙推動，因建築物密集老舊，多數改善工程須委託專業人士整體規畫設計，加諸預算考量等，仍有不少場所未能改善情形。

根據今年3月最新資料，北市公共建築物場所應改善件數總計9409件，待改善有5934件占比達63%，其中8大類場所中以集合住宅、便利商店及金融機構、小學及國高中名列前芧，分別有3596件、1318件及812件，其中集合住宅待改善件數最嚴重，占所屬類別應改善件數的8成，

汪說，令她難以置信的是，台北市無障礙待改善場所，竟還包括最需要無障礙設施的啟聰、啟明學校，另外，還有人流眾多的捷運站及便利商店等。

汪志冰說，儘管建管處103年即針對住宅無障礙設施改善，每年編列千萬預算補助，每案補助上限45%，但這10年間，僅核發268件約7150萬元，對比待改善件數，顯然存在難以克服問題。

對於啟聰、啟明學校還在無障礙待改善，市長蔣萬安則承諾，將列為優先改善的學校。建管處長虞積學也表示，為加速無障礙設施改善，建管處從一開始一年編列兩千萬申請件數少，最近幾年申請執行率愈來愈高，並且已將補助上限提高，最高上限從補助30萬，今年將提高至補助49萬元。

汪認為，雖然法規對於未改善無障礙設施訂有罰則，但政府並非以裁罰為主要目的，應持續努力打造安全、便利的無障礙友善環境，尤其像捷運車站更必須加快腳步。