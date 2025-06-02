「統一尚勇改編自台灣尚勇」新北文化局長口誤火速致歉

2025雙北世壯運上周落幕，閉幕式中一曲「世界都看見」遭質疑台灣被消音。新北文化局長張䕒育今備詢澄清，應援曲依照活動內容改編，也有取得音樂公司同意及授權。不過張解釋時，誤稱「統一尚勇也是改編自台灣尚勇」引發獅迷反彈，文化局晚間火速致歉，指口誤將應援曲版本描述錯誤，誠摯致歉。

議員張錦豪今在議會質詢，這首歌原為2023世界棒球經典賽主題曲，卻被靜音處理，質疑是否有政治考量、誰授意改歌詞？張䕒育說，本來應援曲就是可以依照活動不同，改編歌詞，比如說統一獅的統一尚勇，就是改編自台灣尚勇，並沒有誰授意的問題，且改編也有取得音樂公司同意及授權。

張錦豪要求，3天內給他音樂公司同意書內容。主席也裁示，文化局須3天內給同意書。

不過張質詢誤稱「統一尚勇也是改編自台灣尚勇」，引發獅迷反彈。而中職會長、立委蔡其昌晚間發文，是先有統一尚勇，才有台灣尚勇。

文化局晚間火速致歉，今日質詢因口誤將應援曲版本描述錯誤，誠摯致歉。對於應援曲在球場上代表的價值、串連的情感，始終心懷敬意，也深刻理解這首歌對球迷與樂迷的重要意涵。此次說明未臻周全，造成誤會與困擾，文化局強調，虛心檢討，且未來在公開發言與相關表述中，將秉持更審慎、精確的態度，避免類似情形再次發生。