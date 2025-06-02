聽新聞
0:00 / 0:00

「統一尚勇改編自台灣尚勇」新北文化局長口誤火速致歉

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨新北市議員張錦豪今質詢質疑是誰授意改詞、消音，新北市文化局長張䕒育強調「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」記者張策／攝影
民進黨新北市議員張錦豪今質詢質疑是誰授意改詞、消音，新北市文化局長張䕒育強調「絕對沒有消音，改編經原創者同意與授權。」記者張策／攝影

2025雙北世壯運上周落幕，閉幕式中一曲「世界都看見」遭質疑台灣被消音。新北文化局長張䕒育今備詢澄清，應援曲依照活動內容改編，也有取得音樂公司同意及授權。不過張解釋時，誤稱「統一尚勇也是改編自台灣尚勇」引發獅迷反彈，文化局晚間火速致歉，指口誤將應援曲版本描述錯誤，誠摯致歉。

議員張錦豪今在議會質詢，這首歌原為2023世界棒球經典賽主題曲，卻被靜音處理，質疑是否有政治考量、誰授意改歌詞？張䕒育說，本來應援曲就是可以依照活動不同，改編歌詞，比如說統一獅的統一尚勇，就是改編自台灣尚勇，並沒有誰授意的問題，且改編也有取得音樂公司同意及授權。

張錦豪要求，3天內給他音樂公司同意書內容。主席也裁示，文化局須3天內給同意書。

不過張質詢誤稱「統一尚勇也是改編自台灣尚勇」，引發獅迷反彈。而中職會長、立委蔡其昌晚間發文，是先有統一尚勇，才有台灣尚勇。

文化局晚間火速致歉，今日質詢因口誤將應援曲版本描述錯誤，誠摯致歉。對於應援曲在球場上代表的價值、串連的情感，始終心懷敬意，也深刻理解這首歌對球迷與樂迷的重要意涵。此次說明未臻周全，造成誤會與困擾，文化局強調，虛心檢討，且未來在公開發言與相關表述中，將秉持更審慎、精確的態度，避免類似情形再次發生。

音樂 文化局 張錦豪

延伸閱讀

世壯運閉幕曲遭消音？ 議員問誰授意 新北文化局：有授權改編

秀峰高中新校舍下學期啟用 侯友宜指示通學環境要跟上

慘！新開幕龜吼漁夫市集萬里蟹及蝦死損失慘重 顧客抱怨吃不到

新北汐止新台五路二段過馬路危險 要畫綠底行穿線護童

相關新聞

松山民權東公辦都更 首創跨區修復文資

北市府推動松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，上月取得使照，出資者斥...

汐止秀峰高中新校舍 年底完工

新北汐止秀峰高中新校舍將在今年底完工，配合新校舍啟用，市長侯友宜昨視察時，指示應全面翻修周邊人行步道，提供師生及民眾更完...

公幼遭指分布失衡 北市盤點、依需求增班

北市公幼最近完成抽籤，有議員指北市公幼資源分布失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，仍設立新園所。市長蔣...

「統一尚勇改編自台灣尚勇」新北文化局長口誤火速致歉

2025雙北世壯運上周落幕，閉幕式中一曲「世界都看見」遭質疑台灣被消音。新北文化局長張䕒育今備詢澄清，應援曲依照活動內容...

水返腳歡樂逗陣行周末登場 走完3.7K 集點送束口後背包

新北市汐止區的年度盛事「水返腳歡樂逗陣行」，6月7日從星光橋附近的星際遊戲場出發，沿著基隆河步道走向終點是原住民公園，全...

公幼名額民代憂資源分布不均 蔣萬安下令通盤檢討

正值公幼抽籤時節，議員指台北市公幼分布區域嚴重失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，卻一直設立新園所。以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。