公幼遭指分布失衡 北市盤點、依需求增班

北市公幼最近完成抽籤，有議員指北市公幼資源分布失衡，有區域登記爆滿卻無增班計畫；反倒需求量小的區域，仍設立新園所。市長蔣萬安昨允諾，會指示教育局全面盤點，依需求增班。新北公立及非營利幼兒園招生，今天中午抽籤，搶1萬個名額。

北市議員吳世正指出，公幼、非營利、準公幼近年持續增加，卻面臨分布失衡，在文山、內湖區有園所招不滿，市府卻持續增班，大安區公托名額一位難求，增加速度卻牛步。北市公幼經備取程序後尚有名額者，2022年有25班、2023年是29班、去年增加為49班，超過三分之一未招滿，教育局卻持續增班。

吳世正舉文山區為例，今年有2家新設立的非營利幼兒園，包含樟新水岸、萃湖，2至5歲專班分別開出80及112個名額，卻招不滿；南港區經貿非營利幼兒園也有類似狀況。

吳世正認為，市府與其將資源投入在需求不明的擴班計畫，不如用於提升公幼競爭力，補助公幼延⾧托育及寒暑假服務，降低家⾧額外負擔費用，讓家長願意選擇公幼，而不是外流到私幼，讓招不滿狀況惡化。

蔣萬安答詢說，數據顯示，家長對2歲專班需求較高，會將重點放在新開2歲專班，將要求教育局全面盤點，做整體控管。

教育局表示，將依據每學年實際招生及備取情形動態調整，評估人口增減趨勢、各校招生情形、平衡區域落差等因素，針對有需求行政區做增班，確保資源最適配置。

新北市公立及非營利幼兒園今年有1萬8607人報名，搶約1萬個名額，今午直播抽籤，採「多志願、不限園數」選填機制，提供家長更大彈性。新北教育局指出，去年公共化幼兒園名額1萬2041人、登記抽籤幼兒2萬346人，實際就讀為1萬805人、約9成。

新北一名二寶媽分享，新北從2023年改成登記抽籤、排志願序錄取，不用到現場排隊報名相當貼心，是否抽中就看運氣，有些人一抽就中第一志願，也有人連2年槓龜，「比考大學還緊張」。這名家長也說，公共化幼兒園優勢是空間大、較低的師生比，缺點是不一定中籤，寒暑假也無法像私幼、準公托照常上課，適合有後援的家庭。