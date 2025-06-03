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汐止秀峰高中新校舍 年底完工

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市汐止秀峰高中新建忠孝樓、仁愛樓，市長侯友宜（右）昨聽取工程簡報後，指示一併做好周邊通學環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止秀峰高中新建忠孝樓、仁愛樓，市長侯友宜（右）昨聽取工程簡報後，指示一併做好周邊通學環境。記者邱瑞杰／攝影

新北汐止秀峰高中新校舍將在今年底完工，配合新校舍啟用，市長侯友宜昨視察時，指示應全面翻修周邊人行步道，提供師生及民眾更完善且安全的通行環境。

秀峰高中舊忠孝樓1984年落成，因混凝土有高氯離子造成龜裂、鋼筋外露，2019年11月間曾發生教室天花板整片混凝土剝落，師生面臨安全威脅。舊仁愛樓1971年落成，已逾使用年限，因結樓老舊、耐震力不足，市府決定一併重建。

侯友宜昨到秀峰高中，新北新工處長簡必琦簡報工程現況，立委廖先翔和新北市議員白珮茹、張錦豪、周雅玲也到場，關心汐止「最高學府」的建設及發展願景。

白珮茹說，舊忠孝樓是海砂屋，市府一口氣拿出7億元支持重建，現在回頭看，當年決定是對的。秀峰高中位在市中心，除了是教育場域，也是汐止門面。張錦豪提醒，秀峰高中緊鄰台鐵軌道，無論是裝設隔音牆，或是透過校舍危樓改建來保障學生安全，都是提升教育品質的一環。

秀峰高中2棟教學大樓重建工程總經費7.3億多元，中央補助664萬元，幾乎全由市府編列預算支應。舊忠孝樓2023年間拆除後，在校園L型基地興建新忠孝樓和新仁愛樓，今年5月可完成結構體，11月點交給校方建置教學設備，明年寒假過後師生即可使用。舊仁愛樓會在明年寒假間拆除，並施作景觀工程，拚明年6月完工。

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