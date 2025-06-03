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松山民權東公辦都更 首創跨區修復文資
北市府推動松山機場旁的「松山民權東公辦都更案」新建工程，引進民間資金逾32億元打造2棟綠建築大樓，上月取得使照，出資者斥資1億元修復中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，是公辦都更跨區修復文資首例，成為創新及文資保存都市再生策略典範。地方對該案落成樂觀看待，議員建議市府要持續彙整當地居民意見。
更新處表示，該案位於民權東路上，靠近敦化北路、復興北路，周邊就是松山機場，鄰近企業總部聚落、駐台外國機構、文華東方酒店、民生社區，以捷運文湖線串聯城市生活圈，交通位置便捷，建築分為A、B基地兩棟綠建築大樓，面積較小的B基地做為住宅，面積較大的A基地當商辦。
出資人也以1億元協助修復中正區泰安街1巷、建於日據末期2棟「前海軍將官官舍歷史建物」，現已完成修復工程，由國防部委外經營打造為實驗教育共學園區，讓歷史建築與現代教育相融，成為文化與教育的創新場域。
在地民福里長李麗容說，商辦蓋好後將帶入人潮，希望能給予里內多一些舉辦活動空間，讓里民有更多交流機會，也拉近社區間關係。
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