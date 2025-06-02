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水返腳歡樂逗陣行周末登場 走完3.7K 集點送束口後背包

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區的年度盛事「水返腳歡樂逗陣行」，6月7日周六從星光橋附近的星際遊戲場出發，終點是原住民公園。沿線設3處集章點，集滿印章可兌換束口後背包。圖／翻攝自GoogleMap
新北市汐止區的年度盛事「水返腳歡樂逗陣行」，6月7日周六從星光橋附近的星際遊戲場出發，終點是原住民公園。沿線設3處集章點，集滿印章可兌換束口後背包。圖／翻攝自GoogleMap

新北汐止區的年度盛事「水返腳歡樂逗陣行」，6月7日從星光橋附近的星際遊戲場出發，沿著基隆河步道走向終點是原住民公園，全長3.7公里。汐止區公所邀請民眾參加，一起走出健康。沿線設3處集章點，走完全程並集滿印章，可在終點兌換束口後背包，共1200個，送完為止。

汐止區公所今天表示，今年與消防第6救災救護大隊合辦水返腳歡樂逗陣行活動，7日上午7時10分從星際遊戲場出發。這項活動已連續舉辦3年，每年吸引數以千計民眾參加，廣受好評。河岸步道地勢平坦，景色優美，適合親子參與，歡迎民眾呼朋引伴參加。

今年活動主打「健康健走 × 防災體驗」，主辦單位在終點站安排在地團體舞蹈表演，並有親子帶動跳等節目。消防局第6大隊並設置「地震體驗車」、「急救小護士」、「防震戰士」與「減災小小兵」攤位，透過模擬地震與應變教學，強化民眾防災觀念。

消防第6大隊長羅億田表示，防災觀念必須從生活中扎根，透過實境體驗與正確指引，才能讓防災意識真正內化於日常。

現場還有街頭藝人造型氣球表演、互動打卡區及公共安全宣導等攤位，參加民眾不僅能為自身健康加分，更兼具聽覺、視覺與互動體驗。

為了鼓勵民眾參與，增加活動樂趣，健行沿線會在新江北橋下、水尾灣公園前／後，共設3處集章點，走完全程並集滿印章，可於終點兌換限量束口後背包，送完為止。

今年健行結合慶祝警察節系列活動，新北市警局騎警隊與汐止分局重型機車隊也會現身，讓民眾近距離欣賞騎警英姿與重機風采，促進警民攜手、共創安全社區。

汐止區長林慶豐表示，汐止舊稱「水返腳」，「逗陣行」象徵全民一同「返腳、返家」，透過健走重新感受家鄉自然景致與文化底蘊。這不僅是一場健走，更是一場城市與民眾的對話，讓健康、安心與在地三大價值同時落實。

汐止 新北 健走

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